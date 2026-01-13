CGM

Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha i inni pokazali jak wyglądali w 2016 roku

Początek 2026 roku przyniósł prawdziwą falę wspomnień w social mediach

W mediach społecznościowych pojawił się nowy trend – „2016 challenge”, w którym użytkownicy dzielą się zdjęciami sprzed 10 lat, wspominając, jak wyglądało ich życie dekadę temu. Do wyzwania dołączyły znane osoby ze świata muzyki i show-biznesu, m.in. Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha, Maffashion, Piotr Rubik, Honorata Skarbek, White 2115, ekipa 2115, Kuba Karaś, Golec Orkiestra.

Trend „2016 challenge” opanowuje Instagram, TikTok i Facebook

Początek 2026 roku przyniósł prawdziwą falę wspomnień w social mediach. Internauci publikują swoje archiwalne fotografie, pokazując, jak zmienili się przez ostatnią dekadę – zarówno pod względem wyglądu, jak i kariery. Popularność wyzwania rośnie z dnia na dzień, a gwiazdy aktywnie w nim uczestniczą, inspirując fanów do wspomnień i nostalgii.

Julia Wieniawa wraca do swoich początków

Wśród najbardziej komentowanych postów znalazły się zdjęcia Julii Wieniawy sprzed 10 lat. Gwiazda miała wówczas 18 lat i stawiała pierwsze kroki w świecie show-biznesu. Fani zachwycają się jej metamorfozą, podkreślając, że mimo upływu czasu gwiazda niewiele się zmieniła.

Kto jeszcze dołączył do wyzwania?

Wyzwanie „2016 challenge” przyciągnęło także inne znane postacie:

  • Dziarma – młoda artystka pokazująca swoje pierwsze sceniczne doświadczenia,

  • Hela – wspomnienia z początków kariery muzycznej,

  • Julia Pietrucha – archiwalne zdjęcia z planów filmowych i koncertów,

  • Maffashion – zdjęcia z wczesnych projektów blogowych,

  • Piotr Rubik i Honorata Skarbek – kadry sprzed 10 lat w świecie muzyki,

  • White 2115, ekipa 2115, Kuba Karaś – wspomnienia sprzed debiutów w branży muzycznej,

  • Golec Orkiestra – archiwalne fotografie zespołu, które pokazują początki ich kariery.

2016 rok w social mediach – nostalgia i inspiracja

Trend „2016 challenge” nie tylko przyciąga uwagę fanów, ale też pozwala gwiazdom przypomnieć początki swojej kariery i pokazać fanom, jak bardzo zmieniło się ich życie przez ostatnią dekadę. Dla obserwatorów to również okazja, by poczuć nostalgię i zainspirować się przemianą ulubionych artystów.

Dziarma

 

Maffashion

Hela

 

White 2115

 

2115

 

GolecuOrkiestra

 

Kuba Karaś z The Dumplings

 

Honorata Skarbek

 

Piotr Rubik

 

Julia Pietrucha

 

