Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha i inni pokazali jak wyglądali w 2016 roku

W mediach społecznościowych pojawił się nowy trend – „2016 challenge”, w którym użytkownicy dzielą się zdjęciami sprzed 10 lat, wspominając, jak wyglądało ich życie dekadę temu. Do wyzwania dołączyły znane osoby ze świata muzyki i show-biznesu, m.in. Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha, Maffashion, Piotr Rubik, Honorata Skarbek, White 2115, ekipa 2115, Kuba Karaś, Golec Orkiestra.
Trend „2016 challenge” opanowuje Instagram, TikTok i Facebook
Początek 2026 roku przyniósł prawdziwą falę wspomnień w social mediach. Internauci publikują swoje archiwalne fotografie, pokazując, jak zmienili się przez ostatnią dekadę – zarówno pod względem wyglądu, jak i kariery. Popularność wyzwania rośnie z dnia na dzień, a gwiazdy aktywnie w nim uczestniczą, inspirując fanów do wspomnień i nostalgii.
Julia Wieniawa wraca do swoich początków
Wśród najbardziej komentowanych postów znalazły się zdjęcia Julii Wieniawy sprzed 10 lat. Gwiazda miała wówczas 18 lat i stawiała pierwsze kroki w świecie show-biznesu. Fani zachwycają się jej metamorfozą, podkreślając, że mimo upływu czasu gwiazda niewiele się zmieniła.
Kto jeszcze dołączył do wyzwania?
Wyzwanie „2016 challenge” przyciągnęło także inne znane postacie:
Dziarma – młoda artystka pokazująca swoje pierwsze sceniczne doświadczenia,
Hela – wspomnienia z początków kariery muzycznej,
Julia Pietrucha – archiwalne zdjęcia z planów filmowych i koncertów,
Maffashion – zdjęcia z wczesnych projektów blogowych,
Piotr Rubik i Honorata Skarbek – kadry sprzed 10 lat w świecie muzyki,
White 2115, ekipa 2115, Kuba Karaś – wspomnienia sprzed debiutów w branży muzycznej,
Golec Orkiestra – archiwalne fotografie zespołu, które pokazują początki ich kariery.
2016 rok w social mediach – nostalgia i inspiracja
Trend „2016 challenge” nie tylko przyciąga uwagę fanów, ale też pozwala gwiazdom przypomnieć początki swojej kariery i pokazać fanom, jak bardzo zmieniło się ich życie przez ostatnią dekadę. Dla obserwatorów to również okazja, by poczuć nostalgię i zainspirować się przemianą ulubionych artystów.
Dziarma
Maffashion
Hela
White 2115
2115
GolecuOrkiestra
Kuba Karaś z The Dumplings
Honorata Skarbek
Piotr Rubik
Julia Pietrucha
