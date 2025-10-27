Szukaj
Julia Kamińska prezentuje nowy singiel „MORZE” – poetycka podróż na granicy światów

Utwór opowiada o spotkaniu na granicy światów

2025.10.27

opublikował:

Foto: Szkoła Teledysków

Julia Kamińska powraca z nowym singlem „MORZE”, który zabiera słuchaczy w intymną i poetycką podróż. Utwór opowiada o spotkaniu na granicy światów, miejscu, które widać, ale do którego nie da się dotrzeć. Jak sama artystka podkreśla, przesłanie singla pozostawia nadzieję: „kto wie, może, kiedyś”.

„MORZE” – emocjonalna i osobista opowieść

Singiel „MORZE” łączy w sobie osobisty charakter, poetycką formę i refleksję nad nieodwracalnością losu. Dźwiękowo utwór wpisuje się w estetykę alternatywnej sceny indie pop, łącząc delikatną aranżację z emocjonalnym wokalem Julii Kamińskiej. Autorka tekstu to sama Julia, natomiast za produkcję odpowiada Paweł Odoszewski.

Teledysk do „MORZA” – wizualna podróż

Klip powstał we współpracy z Łódzką Szkołą Teledysków i nadaje piosence dodatkową głębię. Julia Kamińska komentuje:

„Dla mnie ten klip jest o rozpaczliwym poszukiwaniu wolności, która paradoksalnie jest na wyciągnięcie ręki. Koncepcja bycia uwięzioną przez swoje własne przekonania jest mi bardzo bliska – doświadczyłam procesu wychodzenia z takiego ‚więzienia’ podczas terapii, kiedy leczyłam się ze współuzależnienia. Oczywiście jest mnóstwo możliwych interpretacji ale dla mnie ten teledysk stał się bardzo dosadnym przedstawieniem mojej osobistej drogi. Jestem bardzo wdzięczna twórcom za ten koncept, odwagę w realizacji i radykalnie szczery przekaz.”

Klip i utwór razem tworzą spójną całość, która wciąga odbiorcę w refleksyjną i emocjonalną podróż, pozostawiając przestrzeń do własnych interpretacji.

