Juice WRLD i XXXTENTACION w poruszającej kolaboracji. Dziedzictwo dwóch tragicznie zmarłych artystów

Nowy utwór „The Way” łączy Juice WRLD i XXXTENTACION pośmiertnie

Z okazji piątej rocznicy premiery przełomowego albumu Legends Never Die, wytwórnia Juice WRLD’a wypuściła rozszerzoną wersję krążka, wzbogaconą o dwa nowe utwory. Wśród nich znalazł się wyjątkowy i emocjonalny track „The Way”, będący pośmiertną współpracą Juice’a z równie legendarnym XXXTENTACION.

Poruszające wersy o bólu i poszukiwaniu pokoju

„The Way” to melancholijny utwór oparty na delikatnym brzmieniu gitary akustycznej. XXXTENTACION rozpoczyna numer spokojnym refrenem, śpiewając:

„Time and time, again / I am lost, my friend / Getting better, I’m getting better”, oddając klimat zagubienia i nadziei na uzdrowienie.

Juice WRLD przejmuje pałeczkę i kontynuuje opowieść:

„Lost my mind, trapped in me / I don’t know what’s happening / I’ve been space-traveling / Tryna find some inner peace, inner peace.”

To tekst pełen bólu i introspekcji, typowy dla twórczości Juice’a.

Nowy materiał i specjalna edycja albumu „Legends Never Die”

Rozszerzona wersja Legends Never Die zawiera teraz 26 utworów, w tym nowość „All Life Long”. W ramach obchodów rocznicy fani mogą również nabyć kolekcję ekskluzywnych gadżetów i winylowych wydań na oficjalnej stronie Interscope.

Dziedzictwo dwóch tragicznie zmarłych artystów

Juice WRLD zmarł 8 grudnia 2019 roku w wyniku przypadkowego przedawkowania oksykodonu i kodeiny. XXXTENTACION zginął 18 czerwca 2018 roku w trakcie napadu rabunkowego w Deerfield Beach na Florydzie. Obaj artyści zostali zapamiętani jako pionierzy emocjonalnego rapu nowej generacji.

Ich współpraca na „The Way” nie jest pierwszą – wcześniej w 2025 roku pojawił się ich wspólny utwór „whoa (mind in awe)”. Te pośmiertne projekty pozwalają fanom jeszcze raz poczuć emocjonalną głębię ich twórczości.

Sukces albumu „Legends Never Die”

Legends Never Die był pierwszym pośmiertnym albumem Juice WRLD i zadebiutował na pierwszym miejscu Billboard 200 w lipcu 2020 roku, sprzedając się w 497 000 egzemplarzach w pierwszym tygodniu.