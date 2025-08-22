Szukaj
CGM

Josh Homme porównał śmierć Ozzy’ego Osbourne’a do odejścia Davida Bowiego

Zdaniem lidera Queens Of The Stone Age obie śmierci były "poetyckie".

2025.08.22

opublikował:

Josh Homme porównał śmierć Ozzy’ego Osbourne’a do odejścia Davida Bowiego

fot. YouTube

W lipcu pożegnaliśmy Ozzy’ego Osbourne’a. Muzyczny gigant miał 76 lat. W oświadczeniu jego rodzina przekazała, że w chwili śmierci był „otoczony miłością”. Ozzy odszedł zaledwie kilka tygodni po tym, jak dał ostatni koncert z Black Sabbath w swoim rodzinnym Birmingham.

W niedawnym wywiadzie dla Radio X Josh Homme skomentował fakt, że Osbourne zmarł tak krótko po swoim finałowym występie. – Myślę, że to było niezwykle poetyckie zakończenie kariery, od której nie można było oderwać oczu i uszu. Mógłbym patrzeć, jak Ozzy robi cokolwiek. No, prawie cokolwiek. Ale gdyby wyciskał sok z pomarańczy, pomyślałbym: „Powinniśmy to oglądać. Tu dzieje się coś więcej niż sok”, rozumiecie? Myślę, że on był po prostu klasykiem – stwierdził.

Poetyckie śmierci gigantów

Homme dodał: – Uważam, że jego odejście było poetyckie. Współczuję rodzinie, bo to ogromna strata. Ale wierzę, że oni też dostrzegają w tym pewną poetykę. Myślę, że śmierć Davida Bowiego również była jednym z takich poetyckich sposobów odejścia.

Lider QOTSA nawiązuje do faktu, że Bowie zmarł na raka w styczniu 2016 roku, zaledwie dwa dni po premierze swojego ostatniego albumu „Blackstar”. Od tamtej pory płyta jest powszechnie interpretowana jako pożegnalny album Bowiego.

Tagi


Popularne newsy

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”
NEWS

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”
NEWS

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane
NEWS

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego
NEWS

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem
NEWS

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem

Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę
NEWS

Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę

Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie działał przez pół utworu
NEWS

Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie działał przez pół utworu

Polecane

CGM
UNDER TWIST wraca z finałowym uderzeniem. „CYPHER” już dostępny

UNDER TWIST wraca z finałowym uderzeniem. „CYPHER” już dostępny

To nie Młode Wilki, to Młode Yurki.

22 minuty temu

CGM
Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki

Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki

Artysta zmarł niedługo przed tym, jak miał wystąpić w Operze Leśnej.

2 godziny temu

CGM
Deftones mają w szufladzie niewydany album sprzed lat. Czy kiedyś doczekamy się publikacji?

Deftones mają w szufladzie niewydany album sprzed lat. Czy kiedyś docz ...

Materiał zdążył obrosnąć legendą.

2 godziny temu

CGM
Czy Warszawa doczeka się nowoczesnej hali widowiskowej?

Czy Warszawa doczeka się nowoczesnej hali widowiskowej?

Gwiazdy muzyki i sportu apelują o budowę obiektu.

3 godziny temu

CGM
Malik i Kazior „niczego nie pamiętają i odmawiają zeznań”

Malik i Kazior „niczego nie pamiętają i odmawiają zeznań”

Tax Free razy trzy - maxisingiel projektu Malika i Kaziora.

5 godzin temu

CGM
Pola Maj debiutuje singlem „To Twoja Wina”

Pola Maj debiutuje singlem „To Twoja Wina”

Pola Maj oficjalnie rozpoczyna solową karierę

10 godzin temu