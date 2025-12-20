Jongmen za kratami, a „Ponad Mury” trafia do sieci – nowy uliczny kawałek z gościnnym udziałem rapera

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Do sieci trafił teledysk do numeru „Ponad Mury” z udziałem Pawki, Fidziego, Jongmena oraz The Outlawz. Wydanie utworu zbiegło się z głośnymi doniesieniami o zatrzymaniu Jongmena w Dubaju.

Jongmen w areszcie w Dubaju – grozi mu deportacja

Raper przebywa w areszcie od kilku tygodni. Informacje o możliwej deportacji do Polski krążą w mediach branżowych od początku grudnia 2025. Sprawa budzi duże emocje wśród fanów i środowiska hip-hopowego.

„Ponad Mury” – ostatni numer nagrany przed zatrzymaniem

Jak ujawniono, udział Jongmena w „Ponad Mury” to ostatnie nagranie, które ukończył przed zatrzymaniem. Utwór ma promować nadchodzący projekt „Lacoca Mixtape 2”, który według zapowiedzi ma utrzymać uliczny, surowy klimat charakterystyczny dla wcześniejszych materiałów.

Teledysk i streetowy klimat

Teledysk do „Ponad Mury” utrzymany jest w konwencji ulicznego rapu –-surowe ujęcia, podkreślona autentyczność i mocne wersy. Goście – Pawko, Fidzi i The Outlawz – podtrzymują vibe nagrania, a całość odbierana jest jako symboliczne wsparcie dla Jongmena.