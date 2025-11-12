Jongmen komentuje wystawienie czerwonej noty Interpolu

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL
Jongmen znalazł się w centrum medialnego zainteresowania – jego nazwisko pojawiło się na liście poszukiwanych przez międzynarodową organizację Interpol. W wywiadzie, który ma ukazać się w serii „Kryminalna Polska”, artysta odniósł się do zarzutów oraz wyjaśnił swoją sytuację prawną.
Co się stało?
Na stronie Interpolu widnieje informacja o tym, że Jongmen „brał udział we wprowadzaniu do obrotu środków odurzających w dużych ilościach”. Raper potwierdził, że wobec niego wystawiono czerwoną notę – co oznacza międzynarodowe poszukiwania. Jak sam przyznał:
„Jest ta czerwona nota. Oczywiście jak będę gdziekolwiek zatrzymany, będą musieli skierować mnie do aresztu i tam będę czekał na proces.”
Co mówi Jongmen?
W swoim komentarzu Jongmen podkreśla, że nie został oficjalnie poinformowany o toczącym się postępowaniu w Polsce związanym z rzekomym wyłudzeniem podatku VAT. Dzięki temu wywiadowi zdaje się stawiać sprawy jasno – chce pokazać, że nie akceptuje oskarżenia bez poznania pełnych faktów.
