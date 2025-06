Jonas Brothers rozpoczynają lato nostalgicznym singlem „No Time To Talk”

fot. mat. pras.

Czerpiąc z najwcześniejszych muzycznych inspiracji, nominowani do Grammy wielokrotnie nagradzani platynowymi płytami Jonas Brothers prezentują nowy singiel „No Time To Talk”. Utwór bazuje na charakterystycznym motywie z „Stayin’ Alive” grupy Bee Gees – piosence, która, dzięki ich ojcu, była stałym punktem muzycznego krajobrazu braci w dzieciństwie.

Producentami są Julian Bunetta (autor m.in. „Espresso” Sabriny Carpenter) oraz Gabe Simon (znany ze współpracy z Laną Del Rey, Noahem Kahanem i Calumem Scottem). „No Time To Talk” to zapowiedź tego, co znajdzie się na długo wyczekiwanym albumie Jonas Brothers „Greetings From Your Hometown”, który ukaże się 8 sierpnia.

Jonas Brothers świętują 20-lecie

Z okazji premiery singla Jonas Brothers zagrał kameralny koncert nowojorskim Webster, podczas którego dał fanom wyjątkową możliwość zajrzenia za kulisy nadchodzącej trasy koncertowej.

Na albumie „Greetings From Your Hometown” znajdzie się również znany już i uwielbiany przez fanów singiel „Love Me To Heaven”. Krążek to powrót do korzeni – zarówno tych geograficznych (New Jersey), jak i muzycznych, a także celebracja 20-lecia kariery zespołu.

Po premierze albumu Jonas Brothers wyruszą w trasę „JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour”, która rozpocznie się 10 sierpnia koncertem w ich rodzinnym stanie, na stadionie MetLife. Trasa będzie przekrojowym spektaklem, który obejmie wszystkie etapy ich 20-letniej kariery, a także solowe projekty członków grupy: Nick Jonas & the Administration, solową twórczość Nicka i Joe Jonasa oraz DNCE. Na wybranych koncertach gościnnie wystąpią m.in. Marshmello, The All-American Rejects i Boys Like Girls.