Jon Bon Jovi został dziadkiem po raz drugi

Foto: M. Seliger
Bon Jovi cieszy się narodzinami wnuczki
Rockman Jon Bon Jovi został po raz drugi dziadkiem. Jego syn Jesse Bongiovi i żona Jesse Light powitali na świecie córkę, którą nazwali Blair Lucy Bongiovi. Para ogłosiła radosną nowinę na Instagramie:
„Nasza słodka córeczka już jest z nami i nie moglibyśmy być szczęśliwsi. Witamy na świecie, mała Blair bear.”
Jon Bon Jovi komentuje nowe pokolenie
Choć sam Jon Bon Jovi (John Bongiovi Jr.) nie skomentował jeszcze narodzin Blair Lucy, podczas niedawnego wywiadu w BBC The One Show opowiadał o radości bycia dziadkiem:
„To nowy rozdział w życiu. To następne pokolenie nadchodzi i nagle mam wnuczkę, a kolejna pojawi się już w przyszłym tygodniu.”
Pierwsza wnuczka Jon Bon Jovi
Wcześniej, w tym roku, Jon Bon Jovi został dziadkiem po raz pierwszy. Jego drugi syn, Jake Bongiovi, wraz z żoną Millie Bobby Brown adoptowali dziewczynkę. Para podzieliła się radosną nowiną na Instagramie w sierpniu:
„Tego lata powitaliśmy naszą słodką córeczkę poprzez adopcję. Jesteśmy podekscytowani, mogąc rozpocząć kolejny piękny rozdział rodzicielstwa w spokoju i prywatności.”