CGM

Jon Bon Jovi został dziadkiem po raz drugi

Druga wnuczka w tym roku

2025.11.13

opublikował:

Jon Bon Jovi został dziadkiem po raz drugi

Foto: M. Seliger

Bon Jovi cieszy się narodzinami wnuczki

Rockman Jon Bon Jovi został po raz drugi dziadkiem. Jego syn Jesse Bongiovi i żona Jesse Light powitali na świecie córkę, którą nazwali Blair Lucy Bongiovi. Para ogłosiła radosną nowinę na Instagramie:

„Nasza słodka córeczka już jest z nami i nie moglibyśmy być szczęśliwsi. Witamy na świecie, mała Blair bear.”

Jon Bon Jovi komentuje nowe pokolenie

Choć sam Jon Bon Jovi (John Bongiovi Jr.) nie skomentował jeszcze narodzin Blair Lucy, podczas niedawnego wywiadu w BBC The One Show opowiadał o radości bycia dziadkiem:

„To nowy rozdział w życiu. To następne pokolenie nadchodzi i nagle mam wnuczkę, a kolejna pojawi się już w przyszłym tygodniu.”

Pierwsza wnuczka Jon Bon Jovi

Wcześniej, w tym roku, Jon Bon Jovi został dziadkiem po raz pierwszy. Jego drugi syn, Jake Bongiovi, wraz z żoną Millie Bobby Brown adoptowali dziewczynkę. Para podzieliła się radosną nowiną na Instagramie w sierpniu:

„Tego lata powitaliśmy naszą słodką córeczkę poprzez adopcję. Jesteśmy podekscytowani, mogąc rozpocząć kolejny piękny rozdział rodzicielstwa w spokoju i prywatności.”

Tagi


Popularne newsy

Young Leosia miażdży Fagatę błyskawicznym dissem: „Mam chatę za dwie bańki bez kredytu, a ty co? Rozkładasz nogi w necie, żeby zarobić na prąd”
NEWS

Young Leosia miażdży Fagatę błyskawicznym dissem: „Mam chatę za dwie bańki bez kredytu, a ty co? Rozkładasz nogi w necie, żeby zarobić na prąd”

Oddadzą hołd Pono podczas warszawskiej edycji 120 RAP FEST
NEWS

Oddadzą hołd Pono podczas warszawskiej edycji 120 RAP FEST

Mamy pierwszy kobiecy beef na polskiej scenie? Fagat zdissowała Young Leosię. „Nie sądziłam, że tak cię boli, że twój chłopak mi lizał patelnie”
NEWS

Mamy pierwszy kobiecy beef na polskiej scenie? Fagat zdissowała Young Leosię. „Nie sądziłam, że tak cię boli, że twój chłopak mi lizał patelnie”

Diss Fagata na Young Leosię słowo po słowie. Co szefowej Baila Ella zarzuca rapująca influencenka?
NEWS

Diss Fagata na Young Leosię słowo po słowie. Co szefowej Baila Ella zarzuca rapująca influencenka?

Diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie. „Nie chcę cię deprymować, ale skończył ci się czas. Nie pomoże nawet penis rapera z USA”
NEWS

Diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie. „Nie chcę cię deprymować, ale skończył ci się czas. Nie pomoże nawet penis rapera z USA”

Cassie miała poniżać jednego z sexworkerów podczas freak-offów u Diddy’ego. Teraz się ukrywa, żeby nie odebrać dokumentów sądowych
NEWS

Cassie miała poniżać jednego z sexworkerów podczas freak-offów u Diddy’ego. Teraz się ukrywa, żeby nie odebrać dokumentów sądowych

Jongmen komentuje wystawienie czerwonej noty Interpolu
NEWS

Jongmen komentuje wystawienie czerwonej noty Interpolu

Polecane

CGM
A$AP Relli rezygnuje z pozwu o strzelaninę przeciwko A$AP Rocky

A$AP Relli rezygnuje z pozwu o strzelaninę przeciwko A$AP Rocky

Raper porzuca sprawę cywilną przeciwko mężowi Rihanny

4 godziny temu

CGM
Adele zadebiutuje aktorsko w nowym filmie Toma Forda

Adele zadebiutuje aktorsko w nowym filmie Toma Forda

Wokalista wkracza w świat aktorstwa

5 godzin temu

CGM
70% fanów muzyki woli koncert od seksu. Według raportu Live Nation

70% fanów muzyki woli koncert od seksu. Według raportu Live Nation

Koncerty wyprzedzają inne "formy rozrywki"

5 godzin temu

CGM
Burmistrz São Paulo ostrzega, że może aresztować Kanye Westa

Burmistrz São Paulo ostrzega, że może aresztować Kanye Westa

Ye miał wystąpić w São Paulo 29 listopada

8 godzin temu

CGM
Diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie. „Nie chcę cię deprymować, ale skończył ci się czas. Nie pomoże nawet penis rapera z USA”

Diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie. „Nie chcę cię deprym ...

"Nic się nie zmieniło, dalej walczysz z bitem"

8 godzin temu

CGM
Akon aresztowany w Georgii 

Akon aresztowany w Georgii 

Aresztowanie na podstawie nakazu sądowego

9 godzin temu