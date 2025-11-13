Jon Bon Jovi został dziadkiem po raz drugi

Foto: M. Seliger

Bon Jovi cieszy się narodzinami wnuczki

Rockman Jon Bon Jovi został po raz drugi dziadkiem. Jego syn Jesse Bongiovi i żona Jesse Light powitali na świecie córkę, którą nazwali Blair Lucy Bongiovi. Para ogłosiła radosną nowinę na Instagramie:

„Nasza słodka córeczka już jest z nami i nie moglibyśmy być szczęśliwsi. Witamy na świecie, mała Blair bear.”

Jon Bon Jovi komentuje nowe pokolenie

Choć sam Jon Bon Jovi (John Bongiovi Jr.) nie skomentował jeszcze narodzin Blair Lucy, podczas niedawnego wywiadu w BBC The One Show opowiadał o radości bycia dziadkiem:

„To nowy rozdział w życiu. To następne pokolenie nadchodzi i nagle mam wnuczkę, a kolejna pojawi się już w przyszłym tygodniu.”

Pierwsza wnuczka Jon Bon Jovi

Wcześniej, w tym roku, Jon Bon Jovi został dziadkiem po raz pierwszy. Jego drugi syn, Jake Bongiovi, wraz z żoną Millie Bobby Brown adoptowali dziewczynkę. Para podzieliła się radosną nowiną na Instagramie w sierpniu: