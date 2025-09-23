Jon Bon Jovi komentuje wczesny ślub swojego syna z gwiazdą serialu Netflixa. Para od razu adoptowała córeczkę

Jake Bongiovi i Millie Bobby Brown – młode małżeństwo w blasku reflektorów

Syn Jona Bon Jovi, Jake Bongiovi, w ubiegłym roku poślubił gwiazdę serialu Stranger Things, Millie Bobby Brown. Ślub młodej pary wzbudził ogromne zainteresowanie, ponieważ Jake miał wówczas 22 lata, a jego ukochana zaledwie 20. Niedawno media obiegła kolejna wiadomość – para zdecydowała się na adopcję córki.

Jon Bon Jovi o zostaniu dziadkiem

63-letni wokalista został zapytany o emocje związane z decyzjami syna. Artysta nie krył radości i wzruszenia:

„To szaleństwo, ale wspaniałe. Adoptowali dziewczynkę, spotkaliśmy się z nią i od razu stała się naszą wnuczką” – powiedział w rozmowie z Bunnie XO.

Bon Jovi przyznał też, że z radością prosi syna i synową o kolejne zdjęcia wnuczki.

„Chcę widzieć zdjęcia co drugi dzień. Już jestem tym upierdliwym dziadkiem, ale to fajne” – dodał z uśmiechem.