Johnny Depp zakłada własną wytwórnię płytową

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Johnny Depp, znany aktor i muzyk, ogłosił powstanie własnej wytwórni IN.2 Records, stworzonej we współpracy z brytyjską firmą Cadiz Music. Label ma stać się przestrzenią dla różnorodnych projektów artystycznych – od singli i albumów, po ścieżki dźwiękowe do filmów oraz wydawnictwa DVD – wszystkie starannie dobierane przez samego Deppa.

Misja wytwórni – najwyższe standardy artystyczne

Depp podkreślił, że IN.2 Records stawia na najwyższą jakość twórczości. Każdy element – od muzyki aż po opakowanie – ma spełniać najwyższe standardy artystyczne. Doświadczenie Cadiz Music w produkcji, sprzedaży i dystrybucji płyt zapewnia profesjonalne wsparcie dla wszystkich wydawnictw.

„IN.2 Records to wizja, którą nosiliśmy w sobie od dawna. Ta wytwórnia to celebracja artyzmu i kreatywności, współpraca z niesamowitymi muzykami, których podziwiam od lat, odkrywanie nowych głosów – to dopiero początek” – mówi Johnny Depp.

Debiutancka premiera – soundtrack do filmu Modigliani

Pierwszym wydawnictwem wytwórni będzie soundtrack do filmu Modigliani – Three Days on the Wing of Madness, w reżyserii Johnny’ego Deppa. Album zawiera zarówno utwory od Toma Waitsa, Carla Morrison, The Tiger Lillies czy The Velvet Underground & Nico, jak i oryginalną ścieżkę skomponowaną przez Sachę Puttnama. Soundtrack, w tym fragmenty dialogów z filmu, ukaże się 7 listopada 2025 w formatach podwójnego winyla, CD oraz cyfrowo.

IN.2 Records – kreatywna wolność i współpraca artystyczna

Richard England z Cadiz Music podkreślił, że współpraca z Deppem to prawdziwy zaszczyt, a IN.2 Records to wytwórnia skoncentrowana na wolności twórczej i innowacyjności. Label jest częścią IN.2 Film Group, co sygnalizuje spójne podejście Johnny’ego Deppa do projektów muzycznych i filmowych.

Fani mogą już teraz zamówić soundtrack Modigliani, co stanowi pierwszy krok w ekscytującą podróż Johnny’ego Deppa w świat muzyki.