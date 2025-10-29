Szukaj
CGM

Joey Bada$$ odwołał trasę koncertową z podowu problemów psychicznych

Nie chodziło o finanse

2025.10.29

opublikował:

Joey Bada$$ odwołał trasę koncertową z podowu problemów psychicznych

foto: mat. pras.

Joey Bada$$ ujawnił powody odwołania swojej trasy „Dark Aura Tour” z Ab-Soul i Rapsody. Artysta przyznał, że decyzja była podyktowana jego stanem psychicznym oraz obowiązkami rodzinnymi, a nie słabą sprzedażą biletów.

Zdrowie psychiczne najważniejsze

Joey podkreślił, że mimo planów i oczekiwań fanów, musiał postawić na swoje zdrowie psychiczne. W wywiadzie przyznał, że w tym czasie miał małe dziecko i potrzebował czasu na regenerację oraz równowagę między życiem osobistym a karierą muzyczną.

Nie chodziło o finanse

Raper stanowczo zaprzeczył, że trasa została anulowana z powodu niskiej sprzedaży biletów. Joey zaznaczył, że jego decyzja była wyłącznie efektem trudnej sytuacji osobistej i chęci zadbania o siebie, a nie problemów finansowych czy braku zainteresowania fanów.

Tagi


Popularne newsy

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”
NEWS

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka
NEWS

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu
NEWS

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg
NEWS

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg

Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla ich dziecka z powodu nadużywania narkotyków
NEWS

Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla ich dziecka z powodu nadużywania narkotyków

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych
NEWS

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych

Zeus komentuje stanowisko Włodiego w sprawie ghostwritingu
NEWS

Zeus komentuje stanowisko Włodiego w sprawie ghostwritingu

Polecane

CGM
Ralph Kaminski boi się na zapas

Ralph Kaminski boi się na zapas

Ralph Kaminski zapowiada piąty album

7 minut temu

CGM
Wokalista Maneskin oświadczył się aktorce. To nie pierwszy raz kiedy Damiano poprosił ukochaną o rękę

Wokalista Maneskin oświadczył się aktorce. To nie pierwszy raz kiedy D ...

Damiano David i Dove Cameron zaręczeni

22 minuty temu

CGM
Kodak Black wystąpił w samych majtkach. Do sieci trafiło niepokojące video

Kodak Black wystąpił w samych majtkach. Do sieci trafiło niepokojące v ...

Fani znów zaniepokojeni

34 minuty temu

CGM
Zeus komentuje stanowisko Włodiego w sprawie ghostwritingu

Zeus komentuje stanowisko Włodiego w sprawie ghostwritingu

Dyskusja o autentyczności w polskim rapie

49 minut temu

CGM
10 lat „GO:OD AM” Maca Millera. Nowe niepublikowane utwory

10 lat „GO:OD AM” Maca Millera. Nowe niepublikowane utwory

Nowe wizualizacje i materiały dodatkowe

13 godzin temu

CGM
Michał Wiśniewski ostro o emeryturach gwiazd: „Sami są sobie winni”

Michał Wiśniewski ostro o emeryturach gwiazd: „Sami są sobie winni”

„Nie czekam na cud, tylko działam. To najlepsza lekcja, jaką dało mi życie.”

14 godzin temu