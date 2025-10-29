Joey Bada$$ odwołał trasę koncertową z podowu problemów psychicznych

foto: mat. pras.

Joey Bada$$ ujawnił powody odwołania swojej trasy „Dark Aura Tour” z Ab-Soul i Rapsody. Artysta przyznał, że decyzja była podyktowana jego stanem psychicznym oraz obowiązkami rodzinnymi, a nie słabą sprzedażą biletów.

Zdrowie psychiczne najważniejsze

Joey podkreślił, że mimo planów i oczekiwań fanów, musiał postawić na swoje zdrowie psychiczne. W wywiadzie przyznał, że w tym czasie miał małe dziecko i potrzebował czasu na regenerację oraz równowagę między życiem osobistym a karierą muzyczną.

Nie chodziło o finanse

Raper stanowczo zaprzeczył, że trasa została anulowana z powodu niskiej sprzedaży biletów. Joey zaznaczył, że jego decyzja była wyłącznie efektem trudnej sytuacji osobistej i chęci zadbania o siebie, a nie problemów finansowych czy braku zainteresowania fanów.