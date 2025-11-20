JJ zamyka trylogię „Wasted Love” nowym singlem „Haunting Me”

JJ, 24-letni kontratenor z Wiednia, po raz kolejny zachwyca fanów i krytyków, prezentując trzecią odsłonę emocjonalnej trylogii „Wasted Love”. Nowy singiel „Haunting Me” stanowi finał tej muzycznej sagi, która od lat opowiada o miłości, stracie i próbie pogodzenia się z własnymi uczuciami.

„Haunting Me” – finał emocjonalnej podróży

Trylogia rozpoczęła się od utworu „Wasted Love”, który opowiadał o złamanym sercu, a następnie kontynuowana była przez „Back to Forgetting”, poświęcony próbom pogodzenia się z rozstaniem.

Nowy singiel „Haunting Me” porusza temat przeszłości, która wciąż nas dopada – jest surowy, prawdziwy i nieprzefiltrowany. JJ opisuje swoją inspirację:

„Ta stracona miłość wciąż mnie dręczy. A dzięki tej piosence w końcu mogę się od niej uwolnić.”

Brzmieniowo „Haunting Me” utrzymane jest w nowoczesnym popie z wyraźnym beatem i mocnym uderzeniem, podkreślonym charakterystycznym głosem JJ-a – kontratenora, który zyskał międzynarodową popularność dzięki wyjątkowej barwie głosu i emocjonalnej ekspresji.

Sukces Eurowizji i kariera JJ-a

JJ zdobył ogromną sławę po wygranej dla Austrii w Eurowizji, kiedy to jego wykonanie poruszyło całą Europę. Wystarczyły trzy minuty, aby jego głos przyciągnął uwagę milionów widzów.

Urodzony w Wiedniu, wychowany w Dubaju, a obecnie mieszkający w Austrii, JJ łączy w swojej muzyce różne światy:

klasyczną precyzję z popową energią,

operową dramaturgię z surowymi emocjami,

ponadczasowy patos z nowoczesną wrażliwością.

Zanim podbił Eurowizję, występował na scenach największych teatrów muzyki klasycznej, w tym w Operze Wiedeńskiej, w takich produkcjach jak Czarodziejski flet, Von der Liebe Tod i Tschick.

Trylogia „Wasted Love” – opowieść o miłości i stracie

„Wasted Love” – złamane serce i początek historii,

„Back to Forgetting” – próba pogodzenia się z rozstaniem,

„Haunting Me” – konfrontacja z przeszłością i emocjonalny finał.

Trylogia nie tylko opowiada osobistą historię JJ-a, ale również pokazuje ewolucję jego twórczości: od klasycznych inspiracji po nowoczesny pop pełen autentycznych emocji i dramaturgii.

Co dalej po „Haunting Me”?

Choć singiel „Haunting Me” zamyka pewien etap w życiu artysty, jednocześnie zwiastuje nowe projekty, kolejne utwory i ekscytujące muzyczne eksperymenty. JJ zapowiada dalszą ekspansję swojej twórczości, łącząc operowe wykształcenie z popowym, nowoczesnym brzmieniem, które wyróżnia go na międzynarodowej scenie.