JJ i CYRIL łączą siły. Remiks „Wasted Love” to murowany hit lata 2025

Tuż po spektakularnym zwycięstwie w Konkursie Piosenki Eurowizji 2025, JJ prezentuje nową odsłonę swojego hitu „Wasted Love”. Do współpracy zaprosił australijskiego producenta CYRILa, znanego z virali i emocjonalnych deep house’owych remiksów. Efektem tego połączenia jest remiks, który tchnął w balladę nową, klubową energię — nie tracąc przy tym emocjonalnej głębi oryginału.

„Wasted Love” podbija streamingi

Oryginalna wersja utworu, z którą JJ wygrał Eurowizję, zadebiutowała na 23. miejscu globalnej listy Spotify Top 200, zdobywając ponad 2 miliony streamów dziennie. Do dziś singiel zebrał ponad 30 milionów odsłuchów, trafił na Viral Charts w 29 krajach i do Top 200 na 11 rynkach. JJ stał się nie tylko bohaterem konkursu, ale również jednym z najbardziej streamowanych nowych artystów 2025 roku.

Remiks CYRILa: emocje i energia

CYRIL, znany z przebojowych remiksów takich jak „Stumblin’ In” i „The Sound of Silence”, przekształcił „Wasted Love” w elektroniczny hymn lata. Jego wersja to pulsujący groove połączony z dramatyzmem oryginału — idealna do klubów, na festiwale i playlisty wakacyjne. Miks CYRILa wnosi euforię, ale i melancholię, tworząc utwór o uniwersalnej sile emocjonalnej.

TikTok i viralowy marketing

JJ i CYRIL podgrzewali atmosferę wokół remiksu już wcześniej — m.in. za pomocą TikToka, gdzie JJ połączył „Wasted Love” z hitem „There She Goes”. Viralowy klip wygenerował 220 milionów wyświetleń, a sam JJ zyskał w ostatnich tygodniach ponad 180 tys. nowych obserwujących. Wszystko wskazuje na to, że remiks ma potencjał powtórzyć sukces oryginału, tym razem na polu muzyki elektronicznej.

JJ – nowa twarz operowego popu

JJ (Johannes Pietsch) to zjawiskowy artysta, który łączy operowy kontratenor z nowoczesnym popem. Urodzony w Wiedniu, wychowany w Dubaju, od najmłodszych lat fascynował się muzyką klasyczną i popową. Kształcony w renomowanych uczelniach (Opera School, University of Music and Performing Arts), dziś występuje m.in. w Operze Wiedeńskiej, a jego styl określany jest jako „nowa era art-popu”.

CYRIL – król remiksów i streamów

CYRIL to australijski DJ i producent, który stał się globalnym fenomenem dzięki emocjonalnym remiksom kultowych hitów. Jego wersja „Stumblin’ In” zebrała ponad 830 milionów streamów, a „The Sound of Silence” w jego interpretacji stało się kolejnym viralem z setkami milionów odsłuchów. CYRIL ma na koncie ponad 1,2 miliarda streamów oraz 166 milionów wyświetleń na YouTube, co czyni go jednym z najbardziej wpływowych producentów EDM ostatnich lat.

„Wasted Love (CYRIL Remix)” – soundtrack lata 2025

Nowa wersja „Wasted Love” to doskonały przykład muzycznego mostu między sztuką wysoką a mainstreamowym brzmieniem klubowym. JJ i CYRIL pokazują, że emocjonalna prawda nie zna granic gatunkowych. Ta kompozycja ma wszystko, by stać się hymnem wakacji 2025 – zarówno w słuchawkach, jak i na letnich festiwalach.