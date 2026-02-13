JIMEK i O.S.T.R. z nowym singlem. Rusza preorder albumu „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”

Foto: W. Koziara

„Etiuda nr4 O.S.T.R.” to pierwszy singiel zapowiadający nadchodzący album JIMKA – „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”. Wspólny numer z O.S.T.R.-em otwiera nowy rozdział w twórczości kompozytora i producenta, który po raz kolejny łączy świat muzyki klasycznej z hip-hopem. Start preorderu płyty już 13 lutego, a premiera została zaplanowana na 15 maja 2026 roku.

„Etiuda nr4 O.S.T.R.” – improwizacja bez schematów

Singiel „Etiuda nr4 O.S.T.R.” powstał spontanicznie – bez wcześniejszych założeń i gotowych struktur. JIMEK improwizował na pianinie, rejestrując proces twórczy, podczas gdy O.S.T.R. słuchał i notował swoje myśli. Tekst powstał pod wpływem chwili, a finalne nagranie jest zapisem autentycznego momentu i artystycznej transformacji.

Jak podkreśla JIMEK, projekt nie powstał z myślą o algorytmach i rekordach odsłuchań, lecz o prawdziwych emocjach i przeżyciu. To otwarta forma muzyczna, która przekracza granice gatunkowe i wychodzi poza klasyczne ramy hip-hopu.

„ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów” – nowa płyta JIMKA

Album „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów” to projekt, na który fani czekali od lat – szczególnie od czasu współpracy JIMKA z Pezet przy utworze „Nie Muszę Wracać”. Nowa płyta ma być artystycznym podsumowaniem fascynacji kompozytora kulturą hip-hopową oraz próbą redefinicji jej brzmienia.

Na albumie pojawią się zarówno legendy polskiego rapu, jak i przedstawiciele młodszego pokolenia. Wspólne sesje nagraniowe często rozpoczynały się od zera, bez ustalonych struktur. Efektem są utwory, w których znane głosy otrzymują zupełnie nowe, symfoniczne i eksperymentalne aranżacje.

Premiera albumu zaplanowana jest na 15 maja 2026 roku, a preorder rusza 13 lutego.

Koncert „Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni” na Lotnisku Bemowo

Materiał z płyty wybrzmi na żywo podczas wyjątkowego wydarzenia JIMEK | ORKIESTRA | GOŚCIE: „Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni”, które odbędzie się 12 września 2026 roku na Lotnisko Bemowo.

To finał trylogii zapoczątkowanej w 2022 roku, kiedy JIMEK po raz pierwszy połączył czołowych przedstawicieli polskiego rapu z orkiestrą symfoniczną. Projekt był kontynuowany m.in. na Stadion Śląski, a tegoroczna odsłona ma być najmocniejszym i najbardziej symbolicznym rozdziałem całej serii.

Na scenie pojawią się twórcy fundamentów polskiego hip-hopu, w tym:

Paktofonika

Eldo

Molesta Ewenement

Wzgórze Ya-Pa 3

Pozostałe nazwiska gości pozostają tajemnicą, jednak organizatorzy zapowiadają mistrzowski skład i symboliczne zamknięcie symfonicznej historii polskiego rapu.