JIMEK i Historia Polskiego Hip-Hopu – Rozdział III na Bemowie z nowymi gośćmi

JIMEK ponownie połączy siły z raperami i orkiestrą symfoniczną, by zamknąć wyjątkowy projekt „Historia Polskiego Hip-Hopu”. Finałowy koncert – Rozdział III Ostatni – odbędzie się 12 września na Lotnisku Bemowo w Warszawie i będzie kulminacją muzycznej trylogii rozpoczętej w 2022 roku.

To wydarzenie po raz kolejny udowodni, że hip-hop i muzyka klasyczna mogą współistnieć na jednej scenie, tworząc nową jakość i emocjonalny przekaz.

Nowi goście: Pezet, Oskar83 i Abradab

Do ogłoszonego wcześniej składu dołączają kolejne ważne postaci sceny rapowej: Pezet, Oskar83 oraz Abradab. Każdy z nich reprezentuje inne pokolenie i styl polskiego hip-hopu – od klasycznych fundamentów po nowoczesne, miejskie brzmienia.

Na scenie pojawią się również wcześniej zapowiedziani artyści: Eldo, Paktofonika, O.S.T.R., Molesta Ewenement oraz Wzgórze Ya-Pa 3. Pełna lista gości nie została jeszcze ujawniona.

Rap i orkiestra – wspólna historia na jednej scenie

Projekt JIMKA to coś więcej niż koncert – to muzyczna opowieść o historii polskiego hip-hopu. Artyści wykonają zarówno swoje największe klasyki, jak i premierowe utwory z nadchodzącego albumu „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”, którego premiera zaplanowana jest na 15 maja.

Nagrania powstawały w wyjątkowy sposób – często bez wcześniejszych ustaleń, co pozwoliło stworzyć świeże, nieoczywiste aranżacje i połączyć różne pokolenia oraz style w jednym projekcie.

Wyjątkowe wydarzenie na Lotnisku Bemowo

Koncert na Bemowie będzie symbolicznym domknięciem całej trylogii i jednocześnie jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych 2026 roku w Polsce. To unikalna okazja, by zobaczyć na jednej scenie legendy i współczesnych twórców hip-hopu w zupełnie nowej, orkiestrowej odsłonie.

Bilety na wydarzenie są dostępne w serwisie Eventim, a zainteresowanie koncertem już teraz jest ogromne.