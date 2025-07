Jim Jones odmówił podpisania Drake’a. Dziś żałuje tej decyzji

fot. mat. pras.

W niedawnym wywiadzie Jim Jones ujawnił, że wiele lat temu miał okazję podpisać kontrakt z początkującym wówczas raperem Drake’iem. Mimo że dostrzegł w nim talent, ostatecznie zrezygnował, uznając, że nie potrafiłby wypromować artysty, który wcześniej grał w serialu „Degrassi”.

„Nie wiedziałem, jak go sprzedać” – aktorska przeszłość Drake’a odstraszyła Jima Jonesa

Jones przyznał, że nie wiedział, jak zaprezentować publiczności rapera, który był znany z roli w serialu młodzieżowym i poruszał się na ekranie na wózku inwalidzkim. Mimo, że był pod wrażeniem jego umiejętności rapowych, zdecydował się nie ryzykować.

Lil Wayne uwierzył w talent Drake’a

Zaledwie kilka lat później to Lil Wayne podpisał kontrakt z Drake’iem, dając początek jednej z najbardziej udanych karier we współczesnym hip-hopie. Jim Jones nie ukrywa, że dziś widzi, jak duży błąd popełnił.

Jim Jones odrzucił także J. Cole’a i The Weeknd

W tym samym wywiadzie Jones przyznał, że odrzucił również podpisania J. Cole’a, twierdząc, że nie pasował do stylu Dipset. Odmówił także spotkania z The Weekndem z powodu osobistej tragedii, jaka go wtedy dotknęła. Dziś Jim Jones wspomina te decyzje jako jedne z najbardziej kosztownych w jego karierze.