Jim Jones i Maino skrytykowali dokument 50 Centa o Diddym. Raper grozi, że kupi studio podcastowe, w którym nagrywają

Cent, ponownie znalazł się w centrum uwagi – tym razem w związku z konfliktem z raperami Jimem Jonesem i Maino. Spór wybuchł po krytyce, jaką artyści wystosowali wobec dokumentu Netflixa „Sean Combs: The Reckoning”, którego 50 Cent był producentem wykonawczym.

Kontrowersyjny post na Instagramie

Raper opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym patrzy na panoramę Manhattanu, dodając komentarz:

„Nie miałem tego na liście rzeczy do zrobienia, ale jeśli nalegasz, znajdę czas. Pracuję nad zakupem miejsca, gdzie nagrywacie swój podcast, i 50 procent waszego podcastu, wiecie, że nie żartuję.”

Post 50 Centa wywołał liczne reakcje fanów, którzy komentowali jego żartobliwe, lecz groźnie brzmiące słowa. Jeden z użytkowników napisał:

„Dayuuum… ludzie muszą zrozumieć, że szachy to nie warcaby. Jeśli twoje pieniądze nie są wystarczająco duże, po prostu się wycofaj.” Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 50 Cent (@50cent)

Konflikt z Jimem Jonesem i Maino

Spór między 50 Centem a Jimem Jonesem trwa od miesięcy, a ostatnio odżył po premierze dokumentu Netflixa. Podczas odcinka podcastu Let’s Rap About It Jones skrytykował 50 Centa:

„Nie chcesz, żeby ktoś robił dokument próbując sprawić, że twój wizerunek będzie słaby. To dziecinne zachowanie… To wcale nie jest dokument, bardziej mockumentary.”

50 Cent odpowiedział na Instagramie:

„Rozumiem, że Diddy był twoim bohaterem, zostań przy nim. Nie obchodzi mnie, czy pozwoliłeś mu się bawić twoim tyłkiem, a potem udajesz, że nie pamiętasz.”

W innym poście raper skrytykował również Maino, Fabolousa i Dave’a Easta: