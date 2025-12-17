CGM

Jim Jones i Maino skrytykowali dokument 50 Centa o Diddym. Raper grozi, że kupi studio podcastowe, w którym nagrywają

Spór między 50 Centem a Jimem Jonesem trwa od miesięcy

2025.12.17

opublikował:

Jim Jones i Maino skrytykowali dokument 50 Centa o Diddym. Raper grozi, że kupi studio podcastowe, w którym nagrywają

Cent, ponownie znalazł się w centrum uwagi – tym razem w związku z konfliktem z raperami Jimem Jonesem i Maino. Spór wybuchł po krytyce, jaką artyści wystosowali wobec dokumentu Netflixa „Sean Combs: The Reckoning”, którego 50 Cent był producentem wykonawczym.

Kontrowersyjny post na Instagramie

Raper opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym patrzy na panoramę Manhattanu, dodając komentarz:

„Nie miałem tego na liście rzeczy do zrobienia, ale jeśli nalegasz, znajdę czas. Pracuję nad zakupem miejsca, gdzie nagrywacie swój podcast, i 50 procent waszego podcastu, wiecie, że nie żartuję.”

Post 50 Centa wywołał liczne reakcje fanów, którzy komentowali jego żartobliwe, lecz groźnie brzmiące słowa. Jeden z użytkowników napisał:

„Dayuuum… ludzie muszą zrozumieć, że szachy to nie warcaby. Jeśli twoje pieniądze nie są wystarczająco duże, po prostu się wycofaj.”

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez 50 Cent (@50cent)

Konflikt z Jimem Jonesem i Maino

Spór między 50 Centem a Jimem Jonesem trwa od miesięcy, a ostatnio odżył po premierze dokumentu Netflixa. Podczas odcinka podcastu Let’s Rap About It Jones skrytykował 50 Centa:

„Nie chcesz, żeby ktoś robił dokument próbując sprawić, że twój wizerunek będzie słaby. To dziecinne zachowanie… To wcale nie jest dokument, bardziej mockumentary.”

50 Cent odpowiedział na Instagramie:

„Rozumiem, że Diddy był twoim bohaterem, zostań przy nim. Nie obchodzi mnie, czy pozwoliłeś mu się bawić twoim tyłkiem, a potem udajesz, że nie pamiętasz.”

W innym poście raper skrytykował również Maino, Fabolousa i Dave’a Easta:

„Ci goście to lokatorzy na dziko, są winni 250 000 dolarów za miejsce, w którym nagrywają podcast. Ci frajerzy próbują wygrać nagrodę najlepiej ubranych, a nie potrafią płacić rachunków.”

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez CGM.PL (@cgm.pl)

Tagi


Popularne newsy

Muniek Staszczyk o rozstaniu z Sidneyem Polakiem. „Jego obecność w zespole wielokrotnie wisiała na włosku”
NEWS

Muniek Staszczyk o rozstaniu z Sidneyem Polakiem. „Jego obecność w zespole wielokrotnie wisiała na włosku”

Wiz Khalifa chwali się współpracą z Żabsonem. Żabson dziękuje Polakom
NEWS

Wiz Khalifa chwali się współpracą z Żabsonem. Żabson dziękuje Polakom

Peja ostro do Włodzimierza Czarzastego: „Ch*j ci w du*ę czerwony nygusie”
NEWS

Peja ostro do Włodzimierza Czarzastego: „Ch*j ci w du*ę czerwony nygusie”

Eminem odmówił featuringu legendzie Nowego Jorku. Wiemy dlaczego tak się stało
NEWS

Eminem odmówił featuringu legendzie Nowego Jorku. Wiemy dlaczego tak się stało

Trill Pem ostro o Tymku: „To jest frajer z wyboru”
NEWS

Trill Pem ostro o Tymku: „To jest frajer z wyboru”

Poznaliśmy nazwisko czwartego jurora „Mam talent”
NEWS

Poznaliśmy nazwisko czwartego jurora „Mam talent”

Szalony Reporter wraca do afery z Dodą u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Panowie rozmawiają o „cenzurze prewencyjnej”
NEWS

Szalony Reporter wraca do afery z Dodą u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Panowie rozmawiają o „cenzurze prewencyjnej”

Polecane

CGM
Mrozu ogłasza „Odpowiedni moment tour” – halową trasę koncertową

Mrozu ogłasza „Odpowiedni moment tour” – halową trasę koncertową

Artysta przygotowuje siódmą studyjną płytę, którą zaprezentuje fanom podczas trasy

3 godziny temu

CGM
Poznaliśmy nazwisko czwartego jurora „Mam talent”

Poznaliśmy nazwisko czwartego jurora „Mam talent”

"Negocjacje z nim nie były trudne, bo bardzo chciał wrócić do telewizji"

4 godziny temu

CGM
„Stop panice. Zacznijmy ustalać zasady” wytwórnia Fonobo o AI w muzyce

„Stop panice. Zacznijmy ustalać zasady” wytwórnia Fonobo o AI w muzyc ...

Sebastian Bujak o AI w muzyce

5 godzin temu

CGM
The Weeknd ustanawia nowy standard dla artystów dzięki katalogowi muzycznemu wartemu miliard dolarów

The Weeknd ustanawia nowy standard dla artystów dzięki katalogowi muzy ...

Artysta zachowuje pełną kontrolę twórczą i udział we własnej twórczości

5 godzin temu

CGM
Pozew tancerek Lizzo o fat-shaming odrzucony przez sąd. Gwiazda komentuje

Pozew tancerek Lizzo o fat-shaming odrzucony przez sąd. Gwiazda koment ...

„Nigdy nie zwolniłam pracownika z powodu przybrania na wadze"

6 godzin temu

CGM
Matka dziecka NLE Choppy twierdzi, że raper bardziej skupia się na NBA YoungBoy niż na własnym dziecku

Matka dziecka NLE Choppy twierdzi, że raper bardziej skupia się na NBA ...

Brutalny komentarz Marissa Da'Nae

6 godzin temu