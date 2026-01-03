CGM

Jill Scott wraca po 10 latach z nowym albumem. Pierwszy singiel już w sieci

Wśród gości  DJ Premier, Ab-Soul i Too $hort

2026.01.03

Jill Scott wraca po 10 latach z nowym albumem. Pierwszy singiel już w sieci

Po dekadzie przerwy Jill Scott oficjalnie ogłosiła powrót z nowym materiałem. Legendarna wokalistka neo-soulowa zapowiedziała swój szósty album studyjny zatytułowany „To Whom This May Concern”, którego premiera została zaplanowana na luty 2026 roku. To pierwsze pełnoprawne wydawnictwo artystki od czasu albumu „Woman” z 2015 roku.

Koniec dekady ciszy – Jill Scott przerywa milczenie

Informacja o nowym albumie pojawiła się 2 stycznia 2026 roku za pośrednictwem mediów społecznościowych artystki. Tym samym Jill Scott zakończyła wieloletnie spekulacje fanów, którzy od lat dopytywali o nową muzykę. W emocjonalnym wpisie podziękowała słuchaczom za cierpliwość i lojalność, podkreślając, że nadchodzący projekt jest dla niej wyjątkowo osobisty.

 

„Beautiful People” – pierwszy singiel zapowiadający album

Zapowiedzią płyty jest singiel „Beautiful People”, który stanowi wyraźny powrót do neo-soulowych korzeni Jill Scott. Utwór jest hołdem dla bliskich, przyjaciół i osób, które towarzyszyły jej od początku kariery. Charakterystyczne, emocjonalne partie wokalne i bogata aranżacja pokazują, że artystka zachowała pełnię formy i swój unikalny styl.

Gwiazdorska lista producentów i gości

Album „To Whom This May Concern” powstał przy udziale czołowych postaci sceny muzycznej. Za produkcję odpowiadają m.in.:

  • DJ Premier

  • Om’Mas Keith

  • Adam Blackstone

  • Camper

  • Andre Harris

  • Trombone Shorty

Na płycie usłyszymy także imponującą listę gości. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się Ab-Soul, J.I.D., Tierra Whack oraz Too $hort, co zapowiada interesujące połączenie neo-soulu, hip-hopu i nowoczesnych brzmień.

Album o relacjach i człowieczeństwie

Według zapowiedzi nowy krążek Jill Scott ma koncentrować się na tematach relacji międzyludzkich, wspólnoty i człowieczeństwa. To projekt refleksyjny, dojrzały i mocno osadzony w doświadczeniach życiowych artystki, który może okazać się jednym z ważniejszych soulowych wydawnictw 2026 roku.

Data premiery nowego albumu Jill Scott

Album „To Whom This May Concern” ukaże się 13 lutego 2026 roku nakładem The Orchard. Po dziesięciu latach przerwy Jill Scott wraca w wielkim stylu, a wszystko wskazuje na to, że fani neo-soulu mają na co czekać.

