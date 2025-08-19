JID na klubowym koncercie w Polsce

fot. NASKADEMINI

JID wraca do Polski. 11 marca 2026 r. raper wystąpi w stołecznej Progresji, gdzie będzie promował swój nowy krążek „God Does Like Ugly”. Przedsprzedaż biletów dla klientów Citi Handlowego rozpocznie się już jutro o 10.00. W czwartek o tej samej porze ruszy przedsprzedaż dla klientów Ticketmastera, a rozpoczęcie otwartej sprzedaży zaplanowano na piątek 22 czerwca, także na 10.00. Organizatorem imprezy jest Live Nation.

Trasa rapera z Atlanty obejmie niemal 70 występów na czterech różnych kontynentach. „God Does Like World Tours” będzie miało naturalnie przystanek w rodzinnym mieście rapera – Atlancie. Szczegóły tego występu będą ogłoszone wkrótce.

Mick Jenkins suportem JID-a w Europie

JID ogłosił również, że towarzyszyć mu będzie inny raper z Atlanty – Young Nudy, który wystąpi jako gość specjalny na wszystkich koncertach w Stanach Zjednoczonych, natomiast Mick Jenkins wspierać będzie całą europejską część trasy, a Jordan Ward wystąpi w Australii i Nowej Zelandii. Razem mają zamiar uwolnić falę surowej, niefiltrowanej energii hip-hopowej, zamieniając każdy koncert w wybuchową, pełną energii celebrację dla fanów.

Ogłoszenie trasy nastąpiło wkrótce po premierze czwartego albumu studyjnego JID-a „God Does Like Ugly”. Piętnastoutworowa płyta zawiera gościnne występy gwiazd muzyki, takich jak Clipse, Ciara, Don Toliver, Ty Dolla $ign, Vince Staples, Westside Gunn, 6lack, Jessie Reyez, Earthgang, Mereba i Baby Kia. Krytycy muzyczni oraz fani chwalą album jako jeden z najlepszych rapowych krążków roku, a JID-a określają mianem „jednej z najbardziej niezawodnych postaci w rapie”.