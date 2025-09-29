Szukaj
Jeszcze więcej Oasis. Grupa właśnie zapowiedziała kolejne wydawnictwo

Premiera jeszcze w tym roku.

2025.09.29

opublikował:

fot. Jill Furmanovsky / mat. pras.

W najbliższy piątek Oasis wydadzą reedycję klasycznego albumu „(What’s The Story) Morning Glory? (30th Anniversary)”. Wersja przygotowana z okazji 30-lecia oryginału zostanie poszerzona o pięć utworów w wersjach unplugged. Będzie to drugie tegoroczne wydawnictwo Oasis po wznowieniu składanki „Time Flies… 1994-2009”. Właśnie dowiedzieliśmy się, że nie ostatnie, bowiem grupa szykuje na ten rok jeszcze jedną atrakcję dla fanów.

Oasis wznowią klasyczną koncertówkę

14 listopada na rynku pojawi się wznowienie koncertowego albumu „Familiar To Millions”. Wydawnictwo ukazało się pierwotnie 13 listopada 2000, czyli reedycja trafi na rynek niemal co do dnia 25 lat po premierze. Materiał będzie dostępny w wersjach 2CD i 3LP. „Familiar To Millions” to zapis koncertu z Londynu z 2010 r. W oficjalnym sklepie grupy ruszyła przedsprzedaż reedycji.

Oryginał jest dostępny w serwisach streamingowych, ale na nośnikach znajdziecie go już tylko w drugim obiegu.

 

