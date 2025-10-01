Szukaj
CGM

Jest akt oskarżenia Ryszarda Rynkowskiego. Muzykowi grozi do trzech lat więzienia

Policja w Brodnicy potwierdziła, że artysta prowadził pojazd mając 1,6 promila alkoholu we krwi

2025.10.01

opublikował:

Jest akt oskarżenia Ryszarda Rynkowskiego. Muzykowi grozi do trzech lat więzienia

fot. mat. pras.

Ryszard Rynkowski usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia, a wokaliście grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Zarzuty prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Brodnicy postawiła artyście zarzut z art. 178a Kodeksu karnego, który dotyczy prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Jak ustalono, do zdarzenia doszło 14 czerwca w miejscowości Żmijewko, tuż przed festiwalem w Opolu.

Akt oskarżenia trafił do sądu 30 września.

– Kodeks karny przewiduje za to karę do trzech lat pozbawienia wolności – przekazał przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Toruniu w rozmowie z Super Expressem.

Możliwe konsekwencje

Poza groźbą więzienia, sąd może orzec wobec artysty zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 15 lat. Prokuratura nie wyklucza jednak złagodzenia kary, jeśli Rynkowski zdecyduje się na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Szczegóły zdarzenia

Według ustaleń śledczych, wokalista podczas próby wyprzedzania uderzył w bok Opla, zmuszając jego kierowcę do zjechania na pobocze. Następnie miał oddalić się z miejsca zdarzenia. Policja w Brodnicy potwierdziła, że artysta prowadził pojazd mając 1,6 promila alkoholu we krwi.

Tagi


Popularne newsy

Koniec czekania. Ten Typ Mes nareszcie odpalił preorder albumu
NEWS

Koniec czekania. Ten Typ Mes nareszcie odpalił preorder albumu

Tede koncertowo trolluje Mesa, podszywając się pod jego preorder
NEWS

Tede koncertowo trolluje Mesa, podszywając się pod jego preorder

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”
NEWS

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”

Ten Typ Mes chciałby się zakochać
NEWS

Ten Typ Mes chciałby się zakochać

Spotify szykuje się do rewolucji
NEWS

Spotify szykuje się do rewolucji

Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica
NEWS

Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce
NEWS

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce

Polecane

CGM
Ella Eyre z nowym singlem „hell yeah”

Ella Eyre z nowym singlem „hell yeah”

Piosenka zapowiada drugi album w karierze charyzmatycznej artystki.

7 godzin temu

CGM
Spotify szykuje się do rewolucji

Spotify szykuje się do rewolucji

Zmiana po 20 latach.

8 godzin temu

CGM
Lider Iron Maiden o okolicznościach rozstania z perkusistą: „Nie mieliśmy wyboru”

Lider Iron Maiden o okolicznościach rozstania z perkusistą: „Nie ...

"Musieliśmy podjąć decyzję".

8 godzin temu

CGM
Prokuratura chce ponad 11 lat więzienia dla Diddy’ego

Prokuratura chce ponad 11 lat więzienia dla Diddy’ego

Wyrok już w piątek

9 godzin temu

CGM
Sentino twierdzi, że Remik z MyMusic kazał mu się „od***ić”

Sentino twierdzi, że Remik z MyMusic kazał mu się „od***ić&#8221 ...

Sentino wygraża szefowi MyMusic i mówi o tym, że trzeba się wzajemnie szanować.

10 godzin temu

CGM
„W oczach widzę mrok, przy nim nie czuję się sama” – Viki Gabor i Malik Montana łączą we wspólnym singlu

„W oczach widzę mrok, przy nim nie czuję się sama” – ...

Malik jest producentem wykonawczym albumu Viki.

12 godzin temu