Jessie Ware wzruszyła podczas BAFTA 2026. Niezapomnianym „The Way We Were” pożegnała takie gwiazdy jak Robert Redford, Diane Keaton i Gene Hackman

Podczas gali BAFTA Film Awards 2026 w londyńskim Royal Festival Hall nie zabrakło momentów pełnych emocji. Jednym z najbardziej poruszających punktów wieczoru był segment In Memoriam, w którym wystąpiła Jessie Ware.
Artystka wykonała przejmującą wersję utworu „The Way We Were”, oryginalnie wykonywanego przez Barbra Streisand.
„The Way We Were” – symboliczne nawiązanie do historii kina
Piosenka „The Way We Were” została napisana do filmu o tym samym tytule z 1973 roku, w którym główną rolę zagrał Robert Redford. Aktor, który zmarł we wrześniu ubiegłego roku, był ostatnim nazwiskiem wyświetlonym w tegorocznym montażu wspomnieniowym.
Wybór utworu nadał całemu segmentowi dodatkowego, symbolicznego znaczenia. Delikatna, emocjonalna interpretacja Ware podkreśliła powagę chwili i oddała hołd twórcom kina, którzy odeszli w ciągu minionego roku.
Gwiazdy kina pożegnane podczas gali
W materiale In Memoriam uhonorowano wiele wybitnych postaci świata filmu, które zmarły od początku 2025 roku. Wśród nich znaleźli się m.in.:
-
Diane Keaton
-
Gene Hackman
- Robert Redford
-
Catherine O’Hara
-
Terence Stamp
-
Robert Duvall
-
Rob Reiner
-
Tom Stoppard
-
Brigitte Bardot
-
Lalo Schifrin
-
Michael Madsen
-
Val Kilmer
Segment przypomniał, jak wielkie straty poniósł świat kina w ciągu ostatnich miesięcy.
Wielcy zwycięzcy BAFTA 2026
Tegoroczna gala BAFTA obfitowała w niespodzianki. Największym triumfatorem wieczoru został film One Battle After Another, który zdobył sześć statuetek, w tym za Najlepszy Film i Najlepszą Reżyserię.
Ogromnym zaskoczeniem okazał się sukces filmu I Swear, którego gwiazda, Robert Aramayo, zdobyła nagrodę dla Najlepszego Aktora oraz statuetkę Rising Star Award, pokonując m.in. Leonardo DiCaprio i Timothée Chalamet.
Nagrodę dla Najlepszej Aktorki otrzymała Jessie Buckley za rolę w filmie Hamnet, który zdobył także tytuł Najlepszego Filmu Brytyjskiego. Z kolei Wunmi Mosaku została wyróżniona jako Najlepsza Aktorka Drugoplanowa za film Sinners, nagrodzony również za scenariusz i muzykę.
Występ, który przejdzie do historii
Choć gala obfitowała w triumfy i niespodzianki, to właśnie występ Jessie Ware zapisał się w pamięci widzów jako jeden z najbardziej wzruszających momentów wieczoru. Jej interpretacja „The Way We Were” stała się godnym i pełnym szacunku hołdem dla legend kina, których twórczość na zawsze pozostanie częścią historii filmu.
Jessie Ware performing „The Way We Were” during 'In Memoriam’ segment.#EEBAFTAs pic.twitter.com/E2CYnG4f2x
— Enjoy The Music (@EnjoyTheMusic9) February 22, 2026