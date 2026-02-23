Jessie Ware wzruszyła podczas BAFTA 2026. Niezapomnianym „The Way We Were” pożegnała takie gwiazdy jak Robert Redford, Diane Keaton i Gene Hackman

Podczas gali BAFTA Film Awards 2026 w londyńskim Royal Festival Hall nie zabrakło momentów pełnych emocji. Jednym z najbardziej poruszających punktów wieczoru był segment In Memoriam, w którym wystąpiła Jessie Ware.

Artystka wykonała przejmującą wersję utworu „The Way We Were”, oryginalnie wykonywanego przez Barbra Streisand.

„The Way We Were” – symboliczne nawiązanie do historii kina

Piosenka „The Way We Were” została napisana do filmu o tym samym tytule z 1973 roku, w którym główną rolę zagrał Robert Redford. Aktor, który zmarł we wrześniu ubiegłego roku, był ostatnim nazwiskiem wyświetlonym w tegorocznym montażu wspomnieniowym.

Wybór utworu nadał całemu segmentowi dodatkowego, symbolicznego znaczenia. Delikatna, emocjonalna interpretacja Ware podkreśliła powagę chwili i oddała hołd twórcom kina, którzy odeszli w ciągu minionego roku.

Gwiazdy kina pożegnane podczas gali

W materiale In Memoriam uhonorowano wiele wybitnych postaci świata filmu, które zmarły od początku 2025 roku. Wśród nich znaleźli się m.in.:

Diane Keaton

Gene Hackman

Robert Redford

Catherine O’Hara

Terence Stamp

Robert Duvall

Rob Reiner

Tom Stoppard

Brigitte Bardot

Lalo Schifrin

Michael Madsen

Val Kilmer

Segment przypomniał, jak wielkie straty poniósł świat kina w ciągu ostatnich miesięcy.

Wielcy zwycięzcy BAFTA 2026

Tegoroczna gala BAFTA obfitowała w niespodzianki. Największym triumfatorem wieczoru został film One Battle After Another, który zdobył sześć statuetek, w tym za Najlepszy Film i Najlepszą Reżyserię.

Ogromnym zaskoczeniem okazał się sukces filmu I Swear, którego gwiazda, Robert Aramayo, zdobyła nagrodę dla Najlepszego Aktora oraz statuetkę Rising Star Award, pokonując m.in. Leonardo DiCaprio i Timothée Chalamet.

Nagrodę dla Najlepszej Aktorki otrzymała Jessie Buckley za rolę w filmie Hamnet, który zdobył także tytuł Najlepszego Filmu Brytyjskiego. Z kolei Wunmi Mosaku została wyróżniona jako Najlepsza Aktorka Drugoplanowa za film Sinners, nagrodzony również za scenariusz i muzykę.

Występ, który przejdzie do historii

Choć gala obfitowała w triumfy i niespodzianki, to właśnie występ Jessie Ware zapisał się w pamięci widzów jako jeden z najbardziej wzruszających momentów wieczoru. Jej interpretacja „The Way We Were” stała się godnym i pełnym szacunku hołdem dla legend kina, których twórczość na zawsze pozostanie częścią historii filmu.