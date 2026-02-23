CGM

Jessie Ware wzruszyła podczas BAFTA 2026. Niezapomnianym „The Way We Were” pożegnała takie gwiazdy jak Robert Redford, Diane Keaton i Gene Hackman

Występ, który przejdzie do historii

2026.02.23

opublikował:

Jessie Ware wzruszyła podczas BAFTA 2026. Niezapomnianym „The Way We Were” pożegnała takie gwiazdy jak Robert Redford, Diane Keaton i Gene Hackman

Podczas gali BAFTA Film Awards 2026 w londyńskim Royal Festival Hall nie zabrakło momentów pełnych emocji. Jednym z najbardziej poruszających punktów wieczoru był segment In Memoriam, w którym wystąpiła Jessie Ware.

Artystka wykonała przejmującą wersję utworu „The Way We Were”, oryginalnie wykonywanego przez Barbra Streisand.

„The Way We Were” – symboliczne nawiązanie do historii kina

Piosenka „The Way We Were” została napisana do filmu o tym samym tytule z 1973 roku, w którym główną rolę zagrał Robert Redford. Aktor, który zmarł we wrześniu ubiegłego roku, był ostatnim nazwiskiem wyświetlonym w tegorocznym montażu wspomnieniowym.

Wybór utworu nadał całemu segmentowi dodatkowego, symbolicznego znaczenia. Delikatna, emocjonalna interpretacja Ware podkreśliła powagę chwili i oddała hołd twórcom kina, którzy odeszli w ciągu minionego roku.

Gwiazdy kina pożegnane podczas gali

W materiale In Memoriam uhonorowano wiele wybitnych postaci świata filmu, które zmarły od początku 2025 roku. Wśród nich znaleźli się m.in.:

  • Diane Keaton

  • Gene Hackman

  • Robert Redford

  • Catherine O’Hara

  • Terence Stamp

  • Robert Duvall

  • Rob Reiner

  • Tom Stoppard

  • Brigitte Bardot

  • Lalo Schifrin

  • Michael Madsen

  • Val Kilmer

Segment przypomniał, jak wielkie straty poniósł świat kina w ciągu ostatnich miesięcy.

Wielcy zwycięzcy BAFTA 2026

Tegoroczna gala BAFTA obfitowała w niespodzianki. Największym triumfatorem wieczoru został film One Battle After Another, który zdobył sześć statuetek, w tym za Najlepszy Film i Najlepszą Reżyserię.

Ogromnym zaskoczeniem okazał się sukces filmu I Swear, którego gwiazda, Robert Aramayo, zdobyła nagrodę dla Najlepszego Aktora oraz statuetkę Rising Star Award, pokonując m.in. Leonardo DiCaprio i Timothée Chalamet.

Nagrodę dla Najlepszej Aktorki otrzymała Jessie Buckley za rolę w filmie Hamnet, który zdobył także tytuł Najlepszego Filmu Brytyjskiego. Z kolei Wunmi Mosaku została wyróżniona jako Najlepsza Aktorka Drugoplanowa za film Sinners, nagrodzony również za scenariusz i muzykę.

Występ, który przejdzie do historii

Choć gala obfitowała w triumfy i niespodzianki, to właśnie występ Jessie Ware zapisał się w pamięci widzów jako jeden z najbardziej wzruszających momentów wieczoru. Jej interpretacja „The Way We Were” stała się godnym i pełnym szacunku hołdem dla legend kina, których twórczość na zawsze pozostanie częścią historii filmu.

Tagi


Popularne newsy

Podczas live’a Blueface zapytał Fagatę czy straci z nim dziewictwo…
NEWS

Podczas live’a Blueface zapytał Fagatę czy straci z nim dziewictwo…

Złoty przycisk w pierwszym odcinku nowego sezonu Mam talent. Julia Wieniawa wysłała znakomitą 10-latkę do półfinałów
NEWS

Złoty przycisk w pierwszym odcinku nowego sezonu Mam talent. Julia Wieniawa wysłała znakomitą 10-latkę do półfinałów

Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem
NEWS

Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem

Natalisa uczy Blueface’a mówić po polsku: „Jesteś przepiękna (…) Chcę uprawiać z tobą seks”
NEWS

Natalisa uczy Blueface’a mówić po polsku: „Jesteś przepiękna (…) Chcę uprawiać z tobą seks”

Wieniawa śpiewa Kizo, Kizo śpiewa Wieniawę. Wersja „Kocham” rapera nie do odsłyszenia
NEWS

Wieniawa śpiewa Kizo, Kizo śpiewa Wieniawę. Wersja „Kocham” rapera nie do odsłyszenia

Zbuku: „Za co, że nie czujesz strachu, choć przed tobą skarpa, za to, że ta cała scena jest dziś ch*ja warta”
NEWS

Zbuku: „Za co, że nie czujesz strachu, choć przed tobą skarpa, za to, że ta cała scena jest dziś ch*ja warta”

Kali łączy siły z Pezetem w numerze „Od nowa”: „Zaczynam od nowa jakbym nigdy nie rapował”
NEWS

Kali łączy siły z Pezetem w numerze „Od nowa”: „Zaczynam od nowa jakbym nigdy nie rapował”

Polecane

CGM
Wokalista Tame Impala przespał galę Grammy, na której dostał nagrodę

Wokalista Tame Impala przespał galę Grammy, na której dostał nagrodę

„Zapomniałem, że w ogóle są”

30 minut temu

CGM
Michał Wiśniewski ocenił serial o Dodzie. Artystka nie pozostała dłużna

Michał Wiśniewski ocenił serial o Dodzie. Artystka nie pozostała dłużn ...

"Takim osobom bardzo trudno znaleźć partnera"

44 minuty temu

CGM
Doda dziękuje Agnieszka Woźniak-Starak. Czy to koniec wieloletniego konfliktu?

Doda dziękuje Agnieszka Woźniak-Starak. Czy to koniec wieloletniego ko ...

Milion złotych na pomoc dla zwierząt

1 godzinę temu

CGM
Natalisa uczy Blueface’a mówić po polsku: „Jesteś przepiękna (…) Chcę uprawiać z tobą seks”

Natalisa uczy Blueface’a mówić po polsku: „Jesteś przepięk ...

Wczoraj odbył się live amerykańskiego rapera z udziałem Fagaty

24 godziny temu

CGM
Podczas live’a Blueface zapytał Fagatę czy straci z nim dziewictwo…

Podczas live’a Blueface zapytał Fagatę czy straci z nim dziewict ...

„I Think I Love Her”

1 dzień temu

CGM
Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem

Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem

Amerykański raper i Fagata opublikowali wspólny post na Instagramie

1 dzień temu