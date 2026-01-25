Jessie Ware powraca z nowym singlem „I Could Get Used To This”

Jessie Ware udostępniła nowy singiel „I Could Get Used To This”, otwierający nową erę w jej twórczości. To pierwszy utwór artystki od wydanego w 2023 roku albumu „That! Feels Good!”, który dotarł do pierwszej trójki brytyjskich list przebojów i przyniósł jej drugą nominację do Mercury Prize.

Nowa era Jessie Ware

Singiel został opisany jako „otwarcie nowego rozdziału” i ukazał się 23 stycznia 2026 roku nakładem Island EMI Records. Jessie Ware podkreśla, że utwór jest zaproszeniem do świata jej nadchodzącego albumu, pełnego romansu, prawdziwej miłości, performance’u, celebracji i przyjemności.

Inspiracje i twórcy singla

„I Could Get Used To This” to klasyczny, lśniący utwór pop, inspirowany twórczością Grace Jones, Whitney Houston i Barbry Streisand. Wideo do singla, wyreżyserowane przez Fa & Fon, prezentuje teatralną i efektowną oprawę sceniczną.

Singiel powstał przy współpracy z legendami brytyjskiego popu: Mirandą Cooper, Sophią Brenan i Jonem Shave. Jessie podkreśla, że jest to pierwszy utwór z zastosowaną przez nią zmianą tonacji i ekscytujące rozpoczęcie pracy nad nadchodzącym albumem z innymi współpracownikami, w tym Barneyem Listerem.

Poprzednie osiągnięcia i koncerty

Ostatni album Jessie Ware, „That! Feels Good!”, otrzymał cztery gwiazdki w recenzji NME. Krytycy docenili jej innowacyjne podejście do muzyki house i pop, porównując go do twórczości Ellie Goulding.

W 2024 roku artystka zagrała triumfalny set na Glastonbury, gdzie zaprezentowała również utwór „Lift You Up” w duecie z Romy. Jessie wystąpiła także podczas 10-lecia Choose Love w Royal Albert Hall w listopadzie, dzieląc scenę z Jamesem Blakiem, Mabel i innymi.