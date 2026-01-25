CGM

Jessie Ware powraca z nowym singlem „I Could Get Used To This”

Nowa era Jessie Ware

2026.01.25

opublikował:

Jessie Ware powraca z nowym singlem „I Could Get Used To This”

Jessie Ware udostępniła nowy singiel „I Could Get Used To This”, otwierający nową erę w jej twórczości. To pierwszy utwór artystki od wydanego w 2023 roku albumu „That! Feels Good!”, który dotarł do pierwszej trójki brytyjskich list przebojów i przyniósł jej drugą nominację do Mercury Prize.

Nowa era Jessie Ware

Singiel został opisany jako „otwarcie nowego rozdziału” i ukazał się 23 stycznia 2026 roku nakładem Island EMI Records. Jessie Ware podkreśla, że utwór jest zaproszeniem do świata jej nadchodzącego albumu, pełnego romansu, prawdziwej miłości, performance’u, celebracji i przyjemności.

Inspiracje i twórcy singla

„I Could Get Used To This” to klasyczny, lśniący utwór pop, inspirowany twórczością Grace Jones, Whitney Houston i Barbry Streisand. Wideo do singla, wyreżyserowane przez Fa & Fon, prezentuje teatralną i efektowną oprawę sceniczną.

Singiel powstał przy współpracy z legendami brytyjskiego popu: Mirandą Cooper, Sophią Brenan i Jonem Shave. Jessie podkreśla, że jest to pierwszy utwór z zastosowaną przez nią zmianą tonacji i ekscytujące rozpoczęcie pracy nad nadchodzącym albumem z innymi współpracownikami, w tym Barneyem Listerem.

Poprzednie osiągnięcia i koncerty

Ostatni album Jessie Ware, „That! Feels Good!”, otrzymał cztery gwiazdki w recenzji NME. Krytycy docenili jej innowacyjne podejście do muzyki house i pop, porównując go do twórczości Ellie Goulding.

W 2024 roku artystka zagrała triumfalny set na Glastonbury, gdzie zaprezentowała również utwór „Lift You Up” w duecie z Romy. Jessie wystąpiła także podczas 10-lecia Choose Love w Royal Albert Hall w listopadzie, dzieląc scenę z Jamesem Blakiem, Mabel i innymi.

Tagi


Popularne newsy

Grande Connection: „Bonus kłamał, że to nie on opłacił kumpla detektywa (…) To nie jest prawilne jak współpracuje z detektywem, który jego kumpli przyłapuje z policją na produkcji mefedronu”
NEWS

Grande Connection: „Bonus kłamał, że to nie on opłacił kumpla detektywa (…) To nie jest prawilne jak współpracuje z detektywem, który jego kumpli przyłapuje z policją na produkcji mefedronu”

Gwiazda OnlyFans walczy o nocowankę z Julią Wieniawą. Wiemy do jakiej sumy zamierza licytować
NEWS

Gwiazda OnlyFans walczy o nocowankę z Julią Wieniawą. Wiemy do jakiej sumy zamierza licytować

„Chcesz tego czy nie, nie ma mnie w radiu, a słychać mnie wszędzie”. Malik Montana wraca z nowym singlem
NEWS

„Chcesz tego czy nie, nie ma mnie w radiu, a słychać mnie wszędzie”. Malik Montana wraca z nowym singlem

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni
NEWS

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni

Smolasty po raz pierwszy odpowiada na zarzuty Dody na temat sylwestrowego występu z IMI
NEWS

Smolasty po raz pierwszy odpowiada na zarzuty Dody na temat sylwestrowego występu z IMI

Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występ u boku artysty na PGE Narodowym
NEWS

Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występ u boku artysty na PGE Narodowym

Kubańczyk wraca do klatki. Raper zawalczy z Akopem Szostakiem na gali FAME MMA 30
NEWS

Kubańczyk wraca do klatki. Raper zawalczy z Akopem Szostakiem na gali FAME MMA 30

Polecane

CGM
d4vd: Przyjaciel artysty aresztowany za niepojawienie się jako świadek

d4vd: Przyjaciel artysty aresztowany za niepojawienie się jako świadek

Neo Langston od lat współpracuje z d4vd

49 minut temu

CGM
„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomicz ...

Wyjątkowe doświadczenie dla fanów

3 godziny temu

CGM
Pras nie uniknął więzienia w sprawie spisku, ale nie wszystko jest stracone

Pras nie uniknął więzienia w sprawie spisku, ale nie wszystko jest str ...

Raperowi grozi 14-letni wyrok więzienia

4 godziny temu

CGM
Slipknot rezygnuje z pozwu o domenę Slipknot.com

Slipknot rezygnuje z pozwu o domenę Slipknot.com

Właściciel strony używał jej do reklamowania podrabianych produktów zespołu

4 godziny temu

CGM
„Springsteen: Ocal mnie od nicości” – intymna historia Bossa już na Disney+

„Springsteen: Ocal mnie od nicości” – intymna historia Bossa już ...

Jeremy Allen White w roli Bruce’a Springsteena

5 godzin temu

CGM
Po tragicznych wydarzeniach Ryszard Rynkowski zniknął z życia publicznego. Co dalej z jego karierą

Po tragicznych wydarzeniach Ryszard Rynkowski zniknął z życia publiczn ...

Ostatni rok był dla Ryszarda Rynkowskiego wyjątkowo trudny

5 godzin temu