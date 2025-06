Jessie J ma nowotwór piersi

Jessie J przerwała niedawno kilkuletnią ciszę, publikując dwa single – „No Secrets” i „Living My Best Life”. Artystka zadeklarowała, że obie piosenki znajdą się na jej nowym krążku, ale póki co nie podała więcej informacji. Teraz wokalistka przychodzi do fanów z nowym komunikatem, ale nie dotyczy on niestety kolejnego albumu, tylko problemów zdrowotnych. Jessie zdradziła, że zmaga się z nowotworem i szykuje się do operacji. Artystka podkreśla, że zagrożenie wykryto w jego wczesnym stadium, co daje szansę na całkowite wyleczenie.

Jessie J szykuje się do operacji

Gwiazda zapowiedziała, że w związku z problemami zdrowotnymi za kilka dni „zniknie na pewien czas”. Wcześniej jednak wokalistka wystąpi na szykowanym na 15 czerwca festiwalu Summertime Ball, który odbędzie się na stadionie Wembley w Londynie.

– To bardzo dramatyczny sposób na powiększenie piersi. Zniknę na chwilę po Summertime Ball, żeby poddać się operacji, a wrócę z wielkimi cyckami i większą ilością muzyki – komentuje, nie tracąc dobrego humoru Jessie.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jessie J (@jessiej)