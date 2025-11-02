Jessica Simpson świętuje 8 lat trzeźwości: „To nie w walce odnalazłam swoją siłę, lecz w poddaniu się”

Jessica Simpson obchodzi ważną rocznicę w swojej drodze do trzeźwości, świętując osiem lat bez alkoholu. W poruszającym wpisie na Instagramie piosenkarka podzieliła się refleksją nad swoją przemianą i siłą, jaką odnalazła w wierze.

Jessica Simpson wspomina początek swojej drogi

W sobotę (1 listopada) artystka opublikowała na Instagramie zdjęcie w czerwono-czarnej koszuli w kratę, na którym uśmiecha się do kamery. W opisie wpisu wspomniała dzień, w którym postanowiła zawalczyć o siebie:

„Osiem lat temu podjęłam decyzję, by zmierzyć się z prawdą, wyznać i odpuścić te części mojego życia, które same siebie sabotowały. Ta decyzja pozwoliła mi w pełni żyć w zgodzie z celem, jaki Bóg ma dla mojego życia.”

„Dziś kieruje mną wiara”

Simpson szczerze przyznała, jak alkohol wpływał na jej życie i odbierał jej spokój ducha:

„Alkohol uciszył moją intuicję, zablokował moje marzenia i napędzał moje lęki przed stagnacją. Dziś jestem czysta. Dziś kieruje mną wiara. Zarówno strach, jak i wiara są uczuciami, które nie zawsze da się zobaczyć – cieszę się, że wybrałam wiarę zamiast strachu.”

Na zakończenie dodała:

„To nie w walce odnalazłam swoją siłę, lecz w poddaniu się”.

Osiem lat życia w trzeźwości

Jessica Simpson, która wychowuje troje dzieci – Maxwell (13), Ace’a (12) i Birdie (6) – (jest w separacji z mężem Erikiem Johnsonem), od lat otwarcie mówi o swojej trzeźwości i walce z uzależnieniem.

W zeszłym roku świętowała siedem lat bez alkoholu, publikując czarno-białe zdjęcie z opisem:

„Siedem lat temu weszłam w światło życia bez alkoholu.”

W 2024 roku piosenkarka odpowiedziała również na plotki o rzekomym powrocie do picia, pisząc:

„Nie miałam ochoty ani nie tknęłam alkoholu od października 2017 roku i to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam – dla siebie i dla mojej rodziny.”

Dziś artystka podkreśla, że trzeźwość dała jej jasność umysłu, wiarę w siebie i poczucie celu.