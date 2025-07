Jennifer Lopez wybrała się na luksusowe zakupy w Warszawie

fot. mat. pras.

J.Lo ponownie w Polsce – wielkie zainteresowanie w Warszawie

Jennifer Lopez przyleciała do Warszawy w ramach swojej trasy koncertowej „This Is Me… Now Tour”. Już od samego rana pod hotelem Raffles Europejski Warsaw, gdzie zatrzymała się gwiazda, gromadziły się tłumy fanów liczących na autograf lub zdjęcie z artystką. Mimo napiętego harmonogramu Jennifer znalazła chwilę, by pomachać do zebranych i podziękować za wsparcie.

Luksusowy hotel w centrum miasta

Artystka zamieszkała w jednym z najbardziej prestiżowych hoteli w Polsce – Raffles Europejski, gdzie ceny apartamentów sięgają nawet 32 tysięcy złotych za noc. J.Lo miała do dyspozycji prywatnego kamerdynera, luksusowe spa, ekskluzywne kosmetyki oraz panoramiczny widok na Krakowskie Przedmieście.