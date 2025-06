Jennifer Lopez w bardzo skąpej stylizacji na scenie. W przyszłym miesiącu wokalistka wystąpi w Warszawie

foto: mat. pras.

Fani Jennifer Lopez odliczają już dni do koncertu gwiazdy w Warszawie. Artystka wystąpi na PGE Narodowym 25 lipca. Póki co artystka zainaugurowała trasę Up All Night: Live in 2025, w ramach której dotrze do Polski, koncertem na World Pride Music Festivalu 2025 w Waszyngtonie. Wokalistka wykonała złożony z 15 utworów set, w którym znalazły się jej największe hity, w tym „On the Floor” czy „Let’s Get Loud”.

„Freedom” w odważnej stylizacji

Artystka zachwyciła w Waszyngtonie odważną stylizacją. Wykonując przedostatni w setliście utwór „Freedom” z repertuaru George’a Michaela, wokalistka wkroczyła na scenę okryta białą płachtą. Po chwili zrzuciła ją z siebie, prezentując wysportowane ciało odziane w błyszczące majtki i stanik z motywami płomieni. Publiczność była zachwycona.