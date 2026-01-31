Jay-Z, Pusha T i Harvey Weinstein w nowych dokumentach Epsteina – FBI publikuje niezweryfikowane raporty

Jak podaje The Sunday Guardian, nowo opublikowane dokumenty związane ze sprawą Jeffrey’a Epsteina zawierają niezweryfikowane raporty FBI, w których pojawiają się nazwiska Jay-Z, Pusha T i Harvey Weinstein. Eksperci podkreślają jednak, że nie są to dowody ani formalne zarzuty.

O co chodzi w nowych dokumentach Epsteina?

Departament Sprawiedliwości USA opublikował miliony stron dokumentów w ramach Epstein Files Transparency Act. Wśród nich znalazły się raporty FBI z 2019 roku, tzw. “crisis intake reports”, zawierające anonimową skargę, w której wymieniono Jay-Z, Pusha T i Harvey Weinstein.

Ważne jest, że te informacje pochodzą z anonimowych zgłoszeń telefonicznych do FBI. Nie są one oparte na oficjalnych logach Epsteina, listach pasażerów czy potwierdzonych śledztwach.

Jak Jay-Z, Pusha T i Weinstein pojawili się w raportach

Według raportu FBI, anonimowa osoba twierdziła, że była ofiarą incydentów rozciągających się na kilka lat. W zgłoszeniu:

Pusha T został wymieniony jako jeden z „opiekunów” ofiary

Harvey Weinstein pojawił się w kontekście imprezy

Jay-Z (Shawn Carter) został wspomniany w związku z incydentem z 1996 roku, w którym rzekomo ofiara obudziła się w pokoju z Weinsteinem i Jay-Z

Raport podkreśla, że były to tylko wskazania z anonimowej linii pomocowej FBI, które nie zostały potwierdzone ani zbadane przez organy ścigania.

Dlaczego dokumenty budzą dyskusję?

Pojawienie się Jay-Z obok kontrowersyjnych postaci, takich jak Harvey Weinstein, wywołało reakcje w mediach społecznościowych. Wielu komentatorów podkreśla, że w latach 90. Jay-Z był wschodzącym artystą, jeszcze przed osiągnięciem globalnej sławy.

Eksperci ostrzegają przed wyciąganiem wniosków z niezweryfikowanych raportów, podkreślając, że każda anonimowa linia pomocowa może zawierać plotki, niesprawdzone twierdzenia lub prywatne historie.

Czym są Epstein Files i jak je interpretować?

Dokumenty opublikowane przez Departament Sprawiedliwości obejmują różne materiały – od wniosków sądowych, logów lotów, po anonimowe zgłoszenia i notatki wewnętrzne. Nie wszystkie dokumenty mają równą wiarygodność.

Raporty intake są tworzone dla celów rejestrowych i potencjalnego śledztwa, ale nie są równoznaczne z formalnymi oskarżeniami ani dowodami.

Co to oznacza dla Jay-Z, Pusha T i innych?

Nazwiska Jay-Z i Pusha T pojawiają się tylko w niezweryfikowanych raportach FBI i nie doprowadziły do żadnych zarzutów ani oficjalnych dochodzeń. Eksperci podkreślają, że sama obecność w dokumencie nie świadczy o winie.