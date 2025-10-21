Janet Jackson chciała, by Tupac zrobił test na AIDS przed sceną pocałunku

W nowej biografii Tupaca Shakura ujawniono zaskakujące kulisy pracy nad filmem „Poetic Justice” (1993). Jak twierdzi autor książki Jeff Pearlman, Janet Jackson miała poprosić producentów, by Tupac Shakur wykonał test na AIDS przed sceną pocałunku.

Kulisy napięć na planie

W książce „Only God Can Judge Me: The Many Lives of Tupac Shakur” Pearlman opisuje relacje między dwójką gwiazd. Według jego relacji, Janet była profesjonalna i skupiona na pracy, natomiast Tupac miał tendencję do nieregularnego pojawiania się na planie i zachowywania się w sposób, który drażnił ekipę filmową.

Kilka dni przed zaplanowaną sceną pocałunku, Tupac – jak twierdzi autor – miał żartować o „przytłoczeniu Janet swoimi ustami i językiem”. Sytuacja skłoniła producenta filmu, Steve’a Nicolaidesa, do rozmowy z aktorką.

Janet Jackson bała się o zdrowie

Nicolaides zdradził, że Janet – siedząc wówczas ze swoim narzeczonym, René Elizondo Jr. – wyraziła obawy dotyczące reputacji Tupaca jako playboya i miała powiedzieć:

„Nie chcę wymieniać się śliną, dopóki nie będę miała pewności, że jest zdrowy i czysty.”

Producent przekazał Tupacowi prośbę o wykonanie testu, ale raper miał zareagować gwałtownie i odmówił.

W tle epidemia AIDS i filmowy sukces

Autor książki podkreśla, że żądanie Janet nie było bezpodstawne – na początku lat 90. epidemia AIDS wciąż budziła ogromny strach, a życie osobiste Tupaca było szeroko komentowane przez media.

Mimo napięć, „Poetic Justice” okazał się sukcesem kasowym, zarabiając 27 milionów dolarów przy budżecie o połowę mniejszym. Film do dziś pozostaje kultowym tytułem dla fanów hip-hopu i kina lat 90.

Książka pełna nieznanych historii

„Only God Can Judge Me: The Many Lives of Tupac Shakur” to szczegółowa biografia, która pokazuje rapera nie tylko jako ikonę muzyki, ale też człowieka pełnego sprzeczności. Historia z Janet Jackson to tylko jedna z wielu nieznanych anegdot o jego życiu i karierze.