Jane’s Addiction i Perry Farrell kończą spór prawny po awanturze na scenie

Pozew na 10 milionów dolarów

2025.12.27

Jane's Addiction i Perry Farrell kończą spór prawny po awanturze na scenie

Porozumienie po procesie i oficjalne przeprosiny

Jane’s Addiction i Perry Farrell zakończyli spór prawny dotyczący awantury, która miała miejsce na scenie w zeszłym roku. Do incydentu doszło we wrześniu podczas koncertu w Bostonie w ramach powrotu zespołu z oryginalnym składem. Farrell wszczął wtedy konflikt z gitarzystą Dave’em Navarro, co doprowadziło do przedwczesnego zakończenia występu, odwołania trasy koncertowej i przerwy w działalności grupy.

Pozew na 10 milionów dolarów

Pozostali członkowie zespołu złożyli pozew na sumę 10 milionów dolarów przeciw Farrellowi, zarzucając mu m.in.: napaść, pobicie, celowe wyrządzenie szkody emocjonalnej, zaniedbanie, naruszenie obowiązków powierniczych oraz złamanie umowy. Farrell odpowiedział własnym pozwem, odrzucając wszystkie zarzuty.

Sprawa zakończona – sąd odrzuca pozew

Spór prawny został zakończony. Farrell osiągnął porozumienie ze swoimi kolegami z zespołu: Navarro, Ericiem Averym i Stephenem Perkins, a sprawa została odrzucona przez Superior Court of California, County of Los Angeles 22 grudnia 2025 roku.

Farrell przeprasza za incydent

Kilka dni wcześniej Farrell wystosował formalne przeprosiny na Instagramie, w których napisał:

„Chciałbym odnieść się do wydarzeń na scenie w zeszłym roku. Wiem, że nie zachowałem się tak, jak powinienem. Przepraszam naszych fanów i członków zespołu za utratę panowania nad sobą i zakłócenie koncertu.”

Farrell podkreślił znaczenie zespołu w jego życiu oraz wartość twórczości i wpływu Jane’s Addiction na muzykę i kulturę. Dodał, że jego celem zawsze było dostarczenie fanom najlepszego możliwego koncertu.

Reakcja Jane’s Addiction

Zespół również wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że decyzja o przerwaniu trasy po koncercie w Bostonie była jednostronna i że pojawiły się nieścisłe informacje dotyczące stanu zdrowia psychicznego Farrell’a, za co zespół przeprasza. Członkowie Jane’s Addiction zaznaczyli, że porozumienie pozwala zachować spuściznę zespołu i umożliwia każdemu artystyczny rozwój w przyszłości.

Powrót Farrell’a na scenę

Perry Farrell wrócił na scenę w zeszłym miesiącu, występując podczas 60. rocznicy The Doors, co było jego pierwszym publicznym występem po awanturze.

