Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników

Jameela Jamil podzieliła się zaskakującą historią w trakcie rozmowy na The Romesh Ranganathan Show. Aktorka i DJ opowiedziała, że podczas DJ-owania na Young Farmers Ball doświadczyła… przypadkowego orgazmu przed 6 000 osób.

Według Jamil, ogromne głośniki na wydarzeniu wymusiły postawienie stołu DJ-skiego na samych głośnikach, a wibracje basu, szczególnie przy muzyce Dizzee Rascal, „obudziły coś” w jej okolicy intymnej.

„Jestem wrażliwą młodą kobietą, miałam wtedy 26 lat, musiałam DJ-ować na głośnikach, a wibracje basu… no cóż, coś się wydarzyło”, powiedziała Jamil.

Pomimo prób ukrycia sytuacji, doświadczyła orgazmu, który według niej powtórzył się z powodu kontynuujących się wibracji. Komik Romesh Ranganathan zareagował z humorem: „To nie było moje doświadczenie”.

Together For Palestine – Jamil jako gospodarz wydarzenia

Przypomnijmy, że Jamil pojawiła się jako jedna z prowadzących koncert Together For Palestine w londyńskiej Wembley Arena. Wydarzenie, zorganizowane przez Briana Eno, zgromadziło takich artystów jak Damon Albarn, Paul Weller, Rachel Chinouriri, Yasiin Bey, a także gości specjalnych, w tym Eric Cantona, Richard Gere, Benedict Cumberbatch czy Florence Pugh.

Koncert zebrał prawie 1,5 miliona funtów na fundusz „Together For Palestine Fund”, pokazując wsparcie dla solidarności i zmian w regionie.