Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników

Jameela Jamil podzieliła się zaskakującą historią w trakcie rozmowy na The Romesh Ranganathan Show. Aktorka i DJ opowiedziała, że podczas DJ-owania na Young Farmers Ball doświadczyła… przypadkowego orgazmu przed 6 000 osób.
Według Jamil, ogromne głośniki na wydarzeniu wymusiły postawienie stołu DJ-skiego na samych głośnikach, a wibracje basu, szczególnie przy muzyce Dizzee Rascal, „obudziły coś” w jej okolicy intymnej.
„Jestem wrażliwą młodą kobietą, miałam wtedy 26 lat, musiałam DJ-ować na głośnikach, a wibracje basu… no cóż, coś się wydarzyło”, powiedziała Jamil.
Pomimo prób ukrycia sytuacji, doświadczyła orgazmu, który według niej powtórzył się z powodu kontynuujących się wibracji. Komik Romesh Ranganathan zareagował z humorem: „To nie było moje doświadczenie”.
Together For Palestine – Jamil jako gospodarz wydarzenia
Przypomnijmy, że Jamil pojawiła się jako jedna z prowadzących koncert Together For Palestine w londyńskiej Wembley Arena. Wydarzenie, zorganizowane przez Briana Eno, zgromadziło takich artystów jak Damon Albarn, Paul Weller, Rachel Chinouriri, Yasiin Bey, a także gości specjalnych, w tym Eric Cantona, Richard Gere, Benedict Cumberbatch czy Florence Pugh.
Koncert zebrał prawie 1,5 miliona funtów na fundusz „Together For Palestine Fund”, pokazując wsparcie dla solidarności i zmian w regionie.
@theromeshshow Not your average day at the farm… @jameelajamil shares her most unexpected moment yet on The Romesh Ranganathan Show. Watch on YouTube or listen wherever you get your podcasts. #TheRomeshRanganathanShow #JameelaJamil #comedy #romeshranganathan #comedytok #theromeshshow ♬ original sound – The Romesh Ranganathan Show