Jakub Żulczyk wskazał zwycięzcę beefu Bedoes vs Eripe. Bedoes komentuje

Beef Bedoes vs Eripe wzbudza emocje wśród fanów polskiego rapu

2025.08.20

Jakub Żulczyk wskazał zwycięzcę beefu Bedoes vs Eripe. Bedoes komentuje

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Żulczyk staje po stronie Bedoesa

Beef Bedoes vs Eripe wzbudza emocje wśród fanów polskiego rapu. Teraz głos zabrał Jakub Żulczyk – pisarz i publicysta związany ze środowiskiem hip-hopowym. W swoim wpisie podkreślił, że Bedoes bezdyskusyjnie wygrał starcie, dodając mocne słowa: „nikt nikogo nigdy tak nie zeżarł”.

Stary jestem, śledziłem prawie każdy polski beef, pamiętam jakby to było wczoraj gdy Tede w Płocku wyjął Pezetowi mikrofon z ręki, to były piękne dni, po ulicach Płocka biegały wtedy triceratopsy. W każdym razie nikt nikogo nigdy tak nie zeżarł, pozdrawiam cię młody człowieku, zawsze z Tobą Bedoes 2115 – napisał Żulczyk.

 

Bedoes z wdzięcznością odpowiada

Komentarz Żulczyka nie przeszedł bez echa. Bedoes krótko, ale dosadnie odniósł się do pochwały: „Wielki zaszczyt. Dziękuję”. Reakcja rapera pokazuje, że docenia on uznanie pisarza i traktuje je jako ważne wsparcie w kontekście całego beefu.

Dlaczego opinia Żulczyka jest istotna?

Jakub Żulczyk od lat śledzi kulturę hip-hopową i wielokrotnie wypowiadał się na temat polskiej sceny muzycznej. Jego ocena starcia Bedoes vs Eripe ma więc dodatkową wagę – to głos nie tylko fana rapu, ale również cenionego twórcy literackiego.

 

