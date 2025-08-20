Jakub Żulczyk wskazał zwycięzcę beefu Bedoes vs Eripe. Bedoes komentuje

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Żulczyk staje po stronie Bedoesa

Beef Bedoes vs Eripe wzbudza emocje wśród fanów polskiego rapu. Teraz głos zabrał Jakub Żulczyk – pisarz i publicysta związany ze środowiskiem hip-hopowym. W swoim wpisie podkreślił, że Bedoes bezdyskusyjnie wygrał starcie, dodając mocne słowa: „nikt nikogo nigdy tak nie zeżarł”.

– Stary jestem, śledziłem prawie każdy polski beef, pamiętam jakby to było wczoraj gdy Tede w Płocku wyjął Pezetowi mikrofon z ręki, to były piękne dni, po ulicach Płocka biegały wtedy triceratopsy. W każdym razie nikt nikogo nigdy tak nie zeżarł, pozdrawiam cię młody człowieku, zawsze z Tobą Bedoes 2115 – napisał Żulczyk.

Bedoes z wdzięcznością odpowiada

Komentarz Żulczyka nie przeszedł bez echa. Bedoes krótko, ale dosadnie odniósł się do pochwały: „Wielki zaszczyt. Dziękuję”. Reakcja rapera pokazuje, że docenia on uznanie pisarza i traktuje je jako ważne wsparcie w kontekście całego beefu.

Dlaczego opinia Żulczyka jest istotna?

Jakub Żulczyk od lat śledzi kulturę hip-hopową i wielokrotnie wypowiadał się na temat polskiej sceny muzycznej. Jego ocena starcia Bedoes vs Eripe ma więc dodatkową wagę – to głos nie tylko fana rapu, ale również cenionego twórcy literackiego.