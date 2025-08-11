Jakub Rzeźniczak zagra w zespole, w którym grał Quebonafide. Niespodziewany powrót do okręgówki

fot. kadr z wideo

Były piłkarz Legii Warszawa, Jakub Rzeźniczak, podjął zaskakującą decyzję i dołączył do Mazura Radzymin, klubu występującego w lidze okręgowej. To właśnie w tej drużynie, niedawno występował znany raper Quebonafide, który swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął na niskim szczeblu rozgrywek.

Rzeźniczak gra tam, gdzie grał Quebonafide – ciekawy fakt z niższych lig

Transfer Rzeźniczaka do Mazura Radzymin wywołał spore zainteresowanie, głównie ze względu na fakt, że to właśnie w tym klubie grał wcześniej popularny raper Quebonafide. Artysta występował w Mazurze na poziomie A-klasy, a teraz klub wzbogacił się o doświadczonego piłkarza z ekstraklasowym dorobkiem.

To wyjątkowa sytuacja, gdy znany muzyk i zawodowy piłkarz dzielą ten sam klub, choć na różnych etapach kariery. Mazur Radzymin dzięki temu zyskuje na popularności, a kibice śledzą uważnie poczynania zespołu w okręgówce.

Mazur Radzymin – nowe wyzwania dla Rzeźniczaka

Jakub Rzeźniczak, z ponad 375 meczami w Ekstraklasie i licznymi trofeami na koncie, zdecydował się na wyzwanie w niższej lidze. Jego obecność w zespole Mazura Radzymin ma wzmocnić drużynę i pomóc w utrzymaniu się w lidze okręgowej.

Debiut Rzeźniczaka niestety nie rozpoczął się od zwycięstwa – Mazur przegrał 0:5 z Białymi Orłami Warszawa. Mimo to piłkarz z dużym doświadczeniem ma nadzieję na szybkie wejście w rytm rozgrywek i wsparcie młodszych zawodników.