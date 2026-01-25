CGM

Jakub Józef Orliński wystąpił na jednej scenie z A$AP Rockym w Paryżu

Polski kontratenor Jakub Józef Orliński po raz kolejny zachwycił światową publiczność

Polski kontratenor Jakub Józef Orliński po raz kolejny zachwycił światową publiczność. 22 stycznia podczas charytatywnej gali Gala des Pièces Jaunes 2026 w Paryżu zaśpiewał u boku słynnego rapera A$AP Rocky, a występ polskiego artysty został szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Gala wspierała fundację Fondation des Hopitaux, która działa na rzecz poprawy warunków leczenia dzieci i nastolatków we francuskich szpitalach.

Wyjątkowy duet Orlińskiego i A$AP Rocky’ego

Tegoroczny koncert odbył się w renomowanym obiekcie Paris La Defense Arena. Wydarzenie uświetnił A$AP Rocky, dzięki któremu Jakub Józef Orliński miał okazję wystąpić w duecie. Artyści wykonali wspólnie utwór, któremu towarzyszyli członkowie orkiestry oraz ceniony trębacz jazzowy Ibrahim Maalouf o libańsko-francuskich korzeniach.

Nagrania z występu błyskawicznie obiegły internet, a w mediach społecznościowych fani nie kryli zachwytu nad połączeniem opery i rapu. Część osób zwróciła uwagę, że występ obserwowała sama Rihanna, partnerka A$AP Rocky’ego.

Reakcje internautów na współpracę Orlińskiego z raperem

W sieci nie brakowało komentarzy podkreślających wyjątkowość wydarzenia:


„Ta kolaboracja brzmi niesamowicie! Asap Rocky, Jakub Józef Orliński i Ibrahim Maalouf to niezwykła kompilacja talentów”,


„To artysta nadzwyczajny! Na każdej scenie tworzy magię”,


„Paryż kocha po prostu talent, bez klasyfikacji, bez szuflad, a ty jako multitasker jesteś tu u siebie!”

Kim jest Jakub Józef Orliński?

Jakub Józef Orliński to kontratenor, śpiewak i b-boy, którego talent został doceniony na całym świecie. Orliński posiada imponujące wykształcenie muzyczne – studiował w klasie śpiewu dr hab. Anny Radziejewskiej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz ukończył Juilliard School of Music w Nowym Jorku.

Artysta występował na prestiżowych scenach, m.in. Metropolitan Opera w Nowym Jorku oraz Royal Opera House w Londynie. Jego osiągnięcia zostały uhonorowane m.in. Paszportem Polityki i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2024 r. jako pierwszy Polak wystąpił podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wykonując utwór „Viens, Hymen” z operowo-baletowego widowiska Les Indes galantes.

Gala des Pièces Jaunes – znaczenie wydarzenia

Gala des Pièces Jaunes to coroczne wydarzenie charytatywne, podczas którego zbierane są fundusze na rzecz dzieci i młodzieży hospitalizowanej we Francji. W przeszłości galę uświetniali m.in. Maroon 5, Christina Aguilera, a także Brigitte Macron w roli DJ-ki. Tegoroczny występ Orlińskiego wraz z A$AP Rockym podkreślił uniwersalny język muzyki i możliwość łączenia różnych gatunków artystycznych.

