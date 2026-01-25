Jakub Józef Orliński wystąpił na jednej scenie z A$AP Rockym w Paryżu

Polski kontratenor Jakub Józef Orliński po raz kolejny zachwycił światową publiczność. 22 stycznia podczas charytatywnej gali Gala des Pièces Jaunes 2026 w Paryżu zaśpiewał u boku słynnego rapera A$AP Rocky, a występ polskiego artysty został szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Gala wspierała fundację Fondation des Hopitaux, która działa na rzecz poprawy warunków leczenia dzieci i nastolatków we francuskich szpitalach.

Wyjątkowy duet Orlińskiego i A$AP Rocky’ego

Tegoroczny koncert odbył się w renomowanym obiekcie Paris La Defense Arena. Wydarzenie uświetnił A$AP Rocky, dzięki któremu Jakub Józef Orliński miał okazję wystąpić w duecie. Artyści wykonali wspólnie utwór, któremu towarzyszyli członkowie orkiestry oraz ceniony trębacz jazzowy Ibrahim Maalouf o libańsko-francuskich korzeniach.

Nagrania z występu błyskawicznie obiegły internet, a w mediach społecznościowych fani nie kryli zachwytu nad połączeniem opery i rapu. Część osób zwróciła uwagę, że występ obserwowała sama Rihanna, partnerka A$AP Rocky’ego.

Reakcje internautów na współpracę Orlińskiego z raperem

W sieci nie brakowało komentarzy podkreślających wyjątkowość wydarzenia:



„Ta kolaboracja brzmi niesamowicie! Asap Rocky, Jakub Józef Orliński i Ibrahim Maalouf to niezwykła kompilacja talentów”,

„To artysta nadzwyczajny! Na każdej scenie tworzy magię”,

„Paryż kocha po prostu talent, bez klasyfikacji, bez szuflad, a ty jako multitasker jesteś tu u siebie!”

Kim jest Jakub Józef Orliński?

Jakub Józef Orliński to kontratenor, śpiewak i b-boy, którego talent został doceniony na całym świecie. Orliński posiada imponujące wykształcenie muzyczne – studiował w klasie śpiewu dr hab. Anny Radziejewskiej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz ukończył Juilliard School of Music w Nowym Jorku.

Artysta występował na prestiżowych scenach, m.in. Metropolitan Opera w Nowym Jorku oraz Royal Opera House w Londynie. Jego osiągnięcia zostały uhonorowane m.in. Paszportem Polityki i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2024 r. jako pierwszy Polak wystąpił podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wykonując utwór „Viens, Hymen” z operowo-baletowego widowiska Les Indes galantes.

Gala des Pièces Jaunes – znaczenie wydarzenia

Gala des Pièces Jaunes to coroczne wydarzenie charytatywne, podczas którego zbierane są fundusze na rzecz dzieci i młodzieży hospitalizowanej we Francji. W przeszłości galę uświetniali m.in. Maroon 5, Christina Aguilera, a także Brigitte Macron w roli DJ-ki. Tegoroczny występ Orlińskiego wraz z A$AP Rockym podkreślił uniwersalny język muzyki i możliwość łączenia różnych gatunków artystycznych.