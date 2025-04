Jakie kryterium trzeba spełniać, żeby mieć szansę u Dody?

fot. Karol Makurat

Historia relacji Dody z mężczyznami jest długa i skomplikowana. Wokalistka z większością swoich partnerów rozstawała się publicznie i w beznadziejnej atmosferze. Wkrótce na antenie Polsatu będziemy mogli zobaczyć drugi sezon programu „12 kroków do miłości” z wokalistką w roli głównej. Kto wie, być może produkcja pozwoli jej znaleźć tego jedynego. Póki co wiemy, co musi mieć potencjalny kandydat, by miał szansę u Dody.

Wybranek Dody musi być patriotą

Wokalistka wystąpiła na wczorajszym koncercie „Tysiąclecie Korony Polskiej” na błoniach PGE Narodowego. Na miejscu pojawiła się redakcja Świata Gwiazd, której Doda, jak definiuje patriotyzm, dodając, że od swojego faceta wymaga właśnie tego, by był patriotą.

– Patriotyzm jest wtedy, jak przyszłaby wojna i nie bieglibyśmy sobie do Hiszpanii, „nie będę walczył o taką Polskę, taka Polska nigdy mi nie pomogła, mam to w d*pie” – nie. Patriotyzm to jest właśnie to, że zostajemy i walczymy o nią. Ja nie przyjaźniłabym się z nikim takim, a każdy z moich facetów, który odpowiedział mi tak na moje pytanie, to automatycznie powoli przestawałam go kochać. Jeżeli odpowiedzią jest, że ja o taki kraj nie będę walczył, to po co tutaj siedzisz? Po co tu jesteś? Wypad z baru – powiedziała gwiazda.