Szukaj
CGM

Jak Eminem czuje się z tym, że jest „tym gościem z Fortnite’a”?

„Założę się, że w środku aż się gotował”.

2025.08.07

opublikował:

Jak Eminem czuje się z tym, że jest „tym gościem z Fortnite’a”?

fot. mat. pras.

Kiedy w ubiegłym roku policja zatrzymała Justina Timberlake’a, prowadzącego samochód pod wpływem alkoholu, funkcjonariusz, który go legitymował, nie miał pojęcia, z kim rozmawia. Policjant był na tyle młody, że nie załapał się na moment największego hype’u na amerykańskiego wokalistę. Okazuje się, że Eminem też jest dla części społeczeństwa anonimowy. No… nie do końca, bo choć nie znają to z muzyki, to kojarzą jako „tego gościa z Fortnite’a”.

Od pewnego czasu Eminem mocno angażuje się w świat gry Fortnite. W 2023 r. „uczestniczył” w wydarzeniu „The Big Bang”, które ściągnęło ponad 11 mln graczy, oglądających wirtualne koncerty m.in. Eminema, Ariany Grande, Travisa Scotta i Marshmello. W kolejnym roku artysta pojawił się w kolejnej edycji eventu, tym razem obok Ice Spice, Juice’a WRLD i Snoopa.

„Założę się, że w środku aż się gotował”

W kolejnym roku raper powrócił do Fortnite’a w ramach drugiego sezonu gry w odświeżonej wersji, obok takich postaci jak Ice Spice, Juice WRLD i Snoop Dogg. – Zgadnijcie, kto wrócił i jest gotów do walki! Mam dla was nowy sprzęt i trochę spaghetti… zapraszam! Dobrze znowu siać chaos w Fortnite – komentował wówczas Eminem.

Teraz jeden z odważnych fanów postanowił wprost nawiązać do tej współpracy. Gdy Eminem spotykał się z fanami za kulisami, ktoś krzyknął: – Yo, to ten gość z Fortnite’a! Raper na moment zamarł ze zdziwienia, po czym wybuchł śmiechem. – Żartuję, żartuję – dodał szybko fan. Nagranie z tej sytuacji błyskawicznie rozchodzi się po mediach społecznościowych.

„Wyobraźcie sobie, że udało wam się rozbawić samego Eminema” – napisał jeden z komentujących. „Założę się, że w środku aż się gotował” – dodał inny.

Tagi


Popularne newsy

Ujawniono przyczynę śmierci Ozzy’ego Osbourne’a
NEWS

Ujawniono przyczynę śmierci Ozzy’ego Osbourne’a

Tak wyglądała Bianca Censori zanim poznała Kanye Westa. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których trudno rozpoznać żonę Ye
NEWS

Tak wyglądała Bianca Censori zanim poznała Kanye Westa. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których trudno rozpoznać żonę Ye

Oho, wygląda na to, że nadchodzi diss Mesa
NEWS

Oho, wygląda na to, że nadchodzi diss Mesa

Filipek komentuje diss Bedoesa
NEWS

Filipek komentuje diss Bedoesa

Bedoes wciela się w Eripe i dzieli się reakcją na swój własny diss
NEWS

Bedoes wciela się w Eripe i dzieli się reakcją na swój własny diss

Bedoes odpowiada na diss Eripe, scena rapowa ocenia. „Tede i Bedoes przechodzą dalej”
NEWS

Bedoes odpowiada na diss Eripe, scena rapowa ocenia. „Tede i Bedoes przechodzą dalej”

Białas „jedzie po Cartiera”
NEWS

Białas „jedzie po Cartiera”

Polecane

CGM
Benny Blanco używa perfum Seleny, gdy za nią tęskni

Benny Blanco używa perfum Seleny, gdy za nią tęskni

Sentymentalny zapach, który wywołał rumieńce

5 godzin temu

CGM
Diddy planuje wielki powrót na scenę po wyjściu z więzienia. Na początek koncert w Madison Square Garden?

Diddy planuje wielki powrót na scenę po wyjściu z więzienia. Na począt ...

Diddy nie zamierza zwalniać tempa

5 godzin temu

CGM
TVP odkrywa karty. Wiemy, kto ostatecznie dołączył do Cleo w jury „The Voice Kids”

TVP odkrywa karty. Wiemy, kto ostatecznie dołączył do Cleo w jury „The ...

Dwójka nowych trenerów debiutuje w muzycznym show TVP

5 godzin temu

CGM
Chłopak Young Leosi: „Ciekawe, czy Sentino wie, że mamy z nim piosenkę”

Chłopak Young Leosi: „Ciekawe, czy Sentino wie, że mamy z nim pi ...

Blonsky i Gola łączą siły z Sentino w singlu „Puść to głośniej”.

5 godzin temu

CGM
Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek ...

Kuba Wojewódzki jako surowy juror i cel groźby

6 godzin temu

CGM
Pezet i Billie Eilish zdominowali pierwsze półrocze 2025 roku w streamingu

Pezet i Billie Eilish zdominowali pierwsze półrocze 2025 roku w stream ...

Zorza i Kaliber 44 na szczycie zestawień sprzedaży fizycznej

6 godzin temu