Jak Eminem czuje się z tym, że jest „tym gościem z Fortnite’a”?

fot. mat. pras.

Kiedy w ubiegłym roku policja zatrzymała Justina Timberlake’a, prowadzącego samochód pod wpływem alkoholu, funkcjonariusz, który go legitymował, nie miał pojęcia, z kim rozmawia. Policjant był na tyle młody, że nie załapał się na moment największego hype’u na amerykańskiego wokalistę. Okazuje się, że Eminem też jest dla części społeczeństwa anonimowy. No… nie do końca, bo choć nie znają to z muzyki, to kojarzą jako „tego gościa z Fortnite’a”.

Od pewnego czasu Eminem mocno angażuje się w świat gry Fortnite. W 2023 r. „uczestniczył” w wydarzeniu „The Big Bang”, które ściągnęło ponad 11 mln graczy, oglądających wirtualne koncerty m.in. Eminema, Ariany Grande, Travisa Scotta i Marshmello. W kolejnym roku artysta pojawił się w kolejnej edycji eventu, tym razem obok Ice Spice, Juice’a WRLD i Snoopa.

„Założę się, że w środku aż się gotował”

W kolejnym roku raper powrócił do Fortnite’a w ramach drugiego sezonu gry w odświeżonej wersji, obok takich postaci jak Ice Spice, Juice WRLD i Snoop Dogg. – Zgadnijcie, kto wrócił i jest gotów do walki! Mam dla was nowy sprzęt i trochę spaghetti… zapraszam! Dobrze znowu siać chaos w Fortnite – komentował wówczas Eminem.

Teraz jeden z odważnych fanów postanowił wprost nawiązać do tej współpracy. Gdy Eminem spotykał się z fanami za kulisami, ktoś krzyknął: – Yo, to ten gość z Fortnite’a! Raper na moment zamarł ze zdziwienia, po czym wybuchł śmiechem. – Żartuję, żartuję – dodał szybko fan. Nagranie z tej sytuacji błyskawicznie rozchodzi się po mediach społecznościowych.

„Wyobraźcie sobie, że udało wam się rozbawić samego Eminema” – napisał jeden z komentujących. „Założę się, że w środku aż się gotował” – dodał inny.

Eminem cracked up when someone called him “The guy from Fortnite” 😭 pic.twitter.com/h15QpUo5cY — The Eminem Bible (@Shadyind) August 7, 2025