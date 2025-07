Jak długo jeszcze potrwa kariera Steviego Wondera?

foto: mat. pras.

Kilka dni temu media obiegła „sensacyjna” wiadomość – Stevie Wonder poinformował, że jest niewidomy. To naturalnie fakt znany od lat, niemniej w ostatnim czasie w mediach społecznościowych na sile zaczęła przybierać teoria, sugerująca, że muzyk ściemnia, dlatego Wonder postanowił „wyprostować” sytuację raz na zawsze.

– Słyszeliście plotki, że widzę, prawda? Ale znacie prawdę. Prawda jest taka, że wkrótce po narodzinach straciłem wzrok. To było błogosławieństwo, bo mogłem widzieć świat wizją prawdy. Widzieć w ludziach ducha, a nie to jak wyglądają. Nie jakiego koloru są, ale jakiego koloru jest ich duch – powiedział w trakcie koncertu w Cardiff muzyk.

Jak długo Stevie Wonder zamierza kontynuować karierę?

W wywiadzie przeprowadzonym przy okazji koncertu w Hype Parku Wonder potwierdził, że pracuje nad pierwszym albumem od dwóch dekad. Muzyk ostudził przy okazji zapędy tych, którzy wysyłają go już na emeryturę.

– Kocham grać muzykę, to moja mantra. Mogę robić wszystko co chcę i przy okazji dobrze się bawić. Nie zamierzam odwracać się od daru, który wylewa się z mojego ciała. Tak długo, jak jesteś kreatywny, jak długo działa twój umysł, nie musisz przechodzić na emeryturę – zapowiedział.