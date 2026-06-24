Jack White rozwodzi się z żoną. Olivia Jean złożyła pozew i wskazała powód rozstania

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W małżeństwie Jacka White’a i Olivii Jean najwyraźniej doszło do poważnego kryzysu. Żona Jacka zdecydowała się złożyć pozew o rozwód, a w dokumentach sądowych pojawiły się zarzuty dotyczące zachowania artysty.

Olivia Jean złożyła pozew o rozwód

Jak wynika z dokumentów sądowych, Olivia Jean złożyła pozew rozwodowy 3 czerwca 2026 roku. W pozwie wskazała, że jej mąż miał dopuścić się „niewłaściwego zachowania małżeńskiego”, które sprawiło, że dalsze wspólne życie stało się niemożliwe.

Warto zaznaczyć, że określenie „inappropriate marital conduct” jest standardowym terminem prawnym stosowanym w sprawach rozwodowych w stanie Tennessee. W dokumentach nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących konkretnych zarzutów wobec muzyka.

Małżeństwo trwało niecałe cztery lata

Para pobrała się w grudniu 2022 roku. Według dokumentów datą rozstania jest dzień złożenia pozwu rozwodowego.

Jeszcze w kwietniu 2026 roku Jack White i Olivia Jean byli widziani razem w Nowym Jorku, dlatego informacja o rozwodzie zaskoczyła wielu fanów.

Olivia Jean domaga się wsparcia finansowego

W pozwie artystka zaznaczyła, że jest częściowo zależna od dochodów męża i potrzebuje wsparcia finansowego po rozstaniu. Domaga się także uwzględnienia jej w polisie ubezpieczeniowej na życie muzyka.

Na ten moment Jack White nie skomentował publicznie informacji o rozwodzie.

Trzecie małżeństwo Jacka White’a dobiega końca

Dla lidera zespołu The White Stripes było to trzecie małżeństwo. Wcześniej był związany z perkusistką Meg White, z którą współtworzył legendarny duet rockowy, a następnie z modelką Karen Elson.

Rozwód z Olivią Jean oznacza kolejne duże zmiany w życiu prywatnym muzyka, który od lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci współczesnej sceny rockowej.