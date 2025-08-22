Jack White krytykuje „wulgarną i krzykliwą” przebudowę Białego Domu przez Donalda Trumpa

foto: mat. pras.

Frontman The White Stripes, Jack White, ostro skrytykował prezydenta Donalda Trumpa za jego redesign Gabinetu Owalnego i wnętrz Białego Domu. Nowe aranżacje, ujawnione w marcu 2025 roku, zawierały mnóstwo złotych ornamentów, ram obrazów i przepychu, co spotkało się z falą krytyki w mediach.

White w poście na Instagramie napisał:

„Spójrzcie, jak ohydnie Trump przemienił historyczny Biały Dom. Teraz wygląda jak wulgarny, złocony i krzykliwy, profesjonalny pokój dla wrestlerów. To kompromitacja amerykańskiej historii.”

Krytyka planów Trumpa dotyczących UFC

Muzyk odniósł się także do ogłoszenia Trumpa o chęci organizacji wydarzenia UFC na trawniku Białego Domu, komentując:

„Nie mogę się doczekać walki UFC w Białym Domu. To niemal realizacja filmu Idiocracy. Spójrzcie na jego ohydny gust. Czy ktoś kupiłby używany samochód od tego oszusta, nie mówiąc już o powierzeniu mu kodów nuklearnych?”

White wskazuje prawdziwego przywódce narodu

Muzyk do posta dołączył zdjęcie Trumpa rozmawiającego z prezydentem Ukrainy w Gabinecie Owalnym. Swoją wypowiedź zakońćzył wymownym zdaniem:

„Na tym zdjęciu widać również PRAWDZIWEGO przywódcę narodu w czarnym garniturze” – wskazując jednoznacznie Władimira Żeleńskiego.