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Iron Maiden wprowadzili strefę bez telefonów podczas koncertu w Paryżu. Powodem wyjątkowe nagranie

Iron Maiden od dawna walczy z nadmiernym korzystaniem z telefonów

2026.06.21

opublikował:

IRON MAIDEN TARAS

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Iron Maiden podjęli nietypową decyzję przed swoim piątkowym koncertem w Paryżu. Występ w La Défense Arena, został zarejestrowany na potrzeby filmu dokumentującego trasę „Run For Your Lives”.

Z tego powodu muzycy zdecydowali się wprowadzić specjalne zasady dla fanów znajdujących się w strefie stojącej oraz General Admission.

Zakaz używania telefonów podczas koncertu

Osoby przebywające w wyznaczonych sektorach nie mogły korzystać ze smartfonów w trakcie wydarzenia. Przy wejściu na koncert urządzenia zostały umieszczone w specjalnych zamykanych etui Yondr, które uniemożliwiają ich używanie podczas występu.

Fani zachowali swoje telefony przy sobie przez cały czas, jednak odblokowanie etui było możliwe dopiero po opuszczeniu koncertu lub w specjalnie wyznaczonych strefach awaryjnych.

Lepsze doświadczenie dla fanów i jakości nagrania

Przedstawiciele Iron Maiden podkreślili, że celem nowych zasad było stworzenie wyjątkowej atmosfery zarówno dla publiczności, jak i dla potrzeb realizacji filmu koncertowego.

Zespół chciał, aby uczestnicy skupili się na muzyce i przeżywali koncert „tu i teraz”, zamiast oglądać go przez ekran telefonu. Dzięki temu nagranie ma oddać autentyczną energię występu oraz reakcje fanów.

Iron Maiden od dawna walczy z nadmiernym korzystaniem z telefonów

To nie pierwszy raz, gdy grupa zwraca uwagę na problem nagrywania koncertów przez publiczność. Już przed rozpoczęciem trasy „Run For Your Lives” menedżer zespołu apelował do fanów, aby ograniczyli filmowanie i robienie zdjęć podczas występów.

Zdaniem muzyków koncert powinien być przede wszystkim niezapomnianym przeżyciem, a nie materiałem przeznaczonym do publikacji w mediach społecznościowych.

Trasa „Run For Your Lives” cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Aktualna trasa koncertowa Iron Maiden należy do najważniejszych wydarzeń rockowych ostatnich miesięcy. Fani na całym świecie tłumnie odwiedzają kolejne koncerty zespołu, który od dekad pozostaje jedną z największych ikon heavy metalu.

Paryski występ będzie wyjątkowy nie tylko ze względu na obecność tysięcy fanów, ale także dlatego, że stanie się częścią nowego filmu koncertowego dokumentującego trasę „Run For Your Lives”.

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