Instrument Davida Gilmoura najdroższa gitarą w historii aukcji

„Black Strat” legendarnego muzyka sprzedany za rekordową kwotę

2026.03.14

fot. Anton Corbijn

David Gilmour ustanowił nowy rekord, gdy jego legendarna gitara „Black Strat” została sprzedana na aukcji za 14,55 mln USD w Nowym Jorku. Instrument trafił pod młotek w ramach „The Jim Irsay Collection” w Christie’s, bijąc wcześniejsze rekordy, w tym sprzedaż gitary KURT Cobaina z koncertu MTV Unplugged, która w 2020 roku osiągnęła 6 mln USD.

Historia „Black Strat”

Gitara to czarna Fender Stratocaster, którą Gilmour używał przy nagraniach klasycznych albumów Pink Floyd:

  • The Dark Side Of The Moon (1973)

  • Wish You Were Here (1975)

  • Animals (1977)

  • The Wall (1979)

Na „Black Strat” Gilmour zagrał m.in. solo do utworu „Comfortably Numb” oraz partie w „Money” i „Shine On You Crazy Diamond”.

Rekordowa aukcja i przeznaczenie środków

Jim Irsay kupił gitarę na aukcji w 2019 roku, a następnie postanowił sprzedać ją wraz z innymi ikonami muzycznymi, aby „dawać radość innym i wspierać walkę ze zmianami klimatycznymi”. Jak mówił:

„Te gitary były dla mnie bardzo dobre. To moi przyjaciele, dzięki nim powstała mnóstwo muzyki. Uważam, że nadszedł czas, aby służyły komuś innemu, a pieniądze z ich sprzedaży zrobią dużo dobrego na świecie.”

Aukcja „The Jim Irsay Collection: Icons Of Popular Culture” została opisana jako jedna z największych kolekcji memorabilia muzycznego, gromadzona przez dziesięciolecia przez Irsaya, filantropa i właściciela Indianapolis Colts. Część dochodów z aukcji zostanie przeznaczona na cele charytatywne wspierane przez Irsaya za jego życia.

