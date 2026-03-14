Instrument Davida Gilmoura najdroższa gitarą w historii aukcji

David Gilmour ustanowił nowy rekord, gdy jego legendarna gitara „Black Strat” została sprzedana na aukcji za 14,55 mln USD w Nowym Jorku. Instrument trafił pod młotek w ramach „The Jim Irsay Collection” w Christie’s, bijąc wcześniejsze rekordy, w tym sprzedaż gitary KURT Cobaina z koncertu MTV Unplugged, która w 2020 roku osiągnęła 6 mln USD.

Historia „Black Strat”

Gitara to czarna Fender Stratocaster, którą Gilmour używał przy nagraniach klasycznych albumów Pink Floyd:

The Dark Side Of The Moon (1973)

Wish You Were Here (1975)

Animals (1977)

The Wall (1979)

Na „Black Strat” Gilmour zagrał m.in. solo do utworu „Comfortably Numb” oraz partie w „Money” i „Shine On You Crazy Diamond”.

Rekordowa aukcja i przeznaczenie środków

Jim Irsay kupił gitarę na aukcji w 2019 roku, a następnie postanowił sprzedać ją wraz z innymi ikonami muzycznymi, aby „dawać radość innym i wspierać walkę ze zmianami klimatycznymi”. Jak mówił:

„Te gitary były dla mnie bardzo dobre. To moi przyjaciele, dzięki nim powstała mnóstwo muzyki. Uważam, że nadszedł czas, aby służyły komuś innemu, a pieniądze z ich sprzedaży zrobią dużo dobrego na świecie.”

Aukcja „The Jim Irsay Collection: Icons Of Popular Culture” została opisana jako jedna z największych kolekcji memorabilia muzycznego, gromadzona przez dziesięciolecia przez Irsaya, filantropa i właściciela Indianapolis Colts. Część dochodów z aukcji zostanie przeznaczona na cele charytatywne wspierane przez Irsaya za jego życia.