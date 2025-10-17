IMPACT wraca do Polski! Pierwszy headliner to prawdziwa legenda

Szukaj
IMPACT Festival w czerwcu w Krakowie

2025.10.17

IMPACT Festival 2026 – powrót kultowego wydarzenia rockowego

Po kilkuletniej przerwie na koncertową mapę Polski powraca legendarne wydarzenie – IMPACT Festival! W 2026 roku fani mocnych brzmień ponownie spotkają się w TAURON Arenie Kraków, gdzie już 3 czerwca 2026 odbędzie się wyjątkowa edycja imprezy.

Pierwszym ogłoszonym zespołem jest kultowa grupa LIMP BIZKIT, znana z energetycznych występów i przebojów takich jak “Rollin’”, “Break Stuff” czy “Nookie”.

Limp Bizkit na Impact Festival 2026

Formacja pod wodzą Freda Dursta to jeden z najważniejszych zespołów nu-metalu, który od końca lat 90. zdobywa miliony fanów na całym świecie. Ich powrót do Polski zapowiada się jako jedno z najgorętszych wydarzeń koncertowych przyszłego roku.

Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek – kolejne gwiazdy Impact Festival 2026 zostaną ogłoszone wkrótce.

Historia festiwalu Impact

Festiwal IMPACT przez lata gromadził największe nazwiska światowego rocka i metalu. Na scenie wydarzenia występowali m.in. Black Sabbath, Tool, Rammstein czy Slipknot. Po latach nieobecności impreza powraca do Krakowa, ponownie zajmując miejsce w kalendarzu najważniejszych muzycznych wydarzeń w Polsce.

Bilety na Impact Festival 2026

  • Przedsprzedaż Ticketmaster: poniedziałek, 20 października, godz. 11:00

  • Sprzedaż ogólna: wtorek, 21 października, godz. 11:00

Bilety oraz szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie: www.livenation.pl

