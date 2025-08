Ilustrowana książka o Iron Maiden ukaże się także w Polsce

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Już jutro na PGE Narodowym wystąpią giganci heavy metalu – Iron Maiden. Koncert w Warszawie będzie częścią trasy koncertowej „Run For Your Lives”, która jest częścią obchodów 50-lecia istnienia zespołu.

Wiemy, że zespół nie wyda w tym roku nowego albumu. Nie mamy co liczyć także na koncertowe wydawnictwo ani kolejną kompilację, choć akurat tych ostatnich nikt chyba nie potrzebuje. Ironi celebrują za to 50-lecie ilustrowaną książką „Infinite Dreams”, za przygotowanie której odpowiadają Steve Harris i Bruce Dickinson. 26 listopada pozycja ukaże się na polskim rynku nakładem wydawnictwa SQN.

Comen On You Irons!

– W „Infinite Dreams” znajdziecie mnóstwo materiałów graficznych prezentujących ikoniczne okładki albumów i singli, plakaty i koszulki, a także fotografie zza kulis najważniejszych koncertów Iron Maiden. Do tego dzienniki, rękopisy tekstów, kultowe gitary, zestawy perkusyjne, rekwizyty sceniczne i mnóstwo wcześniej nieujawnionych skarbów z kultowych kolekcji!

To najpełniejsza ilustrowana historia Iron Maiden. Powstała przy pełnym osobistym zaangażowaniu członków zespołu, ich współpracowników i artystów. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów: starych, nowych i tych, którzy zostaną dopiero nawróceni na kult Iron Maiden… Come On You Irons! – reklamuje książkę wydawca.