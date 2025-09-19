Ile Justin Bieber zarobi za występy podczas festiwalu Coachella 2026? Suma robi wrażenie

Justin Bieber oficjalnie potwierdził, że będzie głównym wykonawcą Coachella 2026 w Kalifornii. Artysta wystąpi w roli headlinera po raz pierwszy solo, wcześniej gościł na scenie festiwalu u boku Ariany Grande, WizKida i Daniela Caesara.

Gigantyczne wynagrodzenie za dwa koncerty

Według doniesień Rolling Stone, Bieber wynegocjował swoje występy bezpośrednio z organizatorem festiwalu, firmą Goldenvoice, unikając pośrednictwa agencji. Źródła podają, że za dwa koncerty na Coachella 2026 otrzyma ponad 10 milionów dolarów, czyli około 5 milionów dolarów za każdy występ, które odbędą się w dwa kolejne weekendy – 11 i 18 kwietnia.

Niezależność artysty i spektakularne show

Insiderzy podkreślają, że Bieber od lat walczy o niezależność artystyczną i kontrolę nad swoją karierą. Jego występ na Coachella 2026 ma być nie tylko koncertem, ale widowiskiem „once-in-a-generation”, pokazującym status popowego ikony nowej ery.

Najnowsze projekty muzyczne

W lipcu 2025 roku Bieber wydał niespodziewanie album „Swag”, a niedawno kontynuację „Swag II”. To pierwszy nowy materiał po albumie „Justice” z 2021 roku. Choć recenzenci wskazują pewne niedociągnięcia, fani są podekscytowani powrotem artysty na scenę amerykańską po raz pierwszy od 2022 roku.

Coachella 2026 – inni artyści w line-upie

Obok Justina Biebera na scenach festiwalu wystąpią m.in.: Sabrina Carpenter, Karol G, The Strokes, David Byrne, The xx, Nine Inch Noize, Disclosure, Turnstile, Ethel Cain, KATSEYE, Addison Rae, Interpol, Alex G, BIGBANG, Laufey, Iggy Pop, FKA Twigs i Wet Leg.