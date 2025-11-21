Ikoniczna gitara zmarłego Ace’a Frehleya z ostatniej trasy KISS trafia na aukcję

foto: Jen Rosenstein

Legendarny gitarzysta KISS, Ace Frehley, znany jako Spaceman, zapisał się w historii dzięki swojej charakterystycznej gitarze „smoker”. Teraz ten wyjątkowy instrument trafi na aukcję. Gibson Les Paul, zmodyfikowany o wbudowaną bombę dymną w przetworniku przy gryfie, był intensywnie używany podczas jego ostatnich koncertów z zespołem w latach 1999–2001 i wyróżnia się efektownym wykończeniem w kolorze sunburst.

Szczegóły aukcji i memorabilia

Aukcja rozoczeła się 19 listopada i potrwa do 5 grudnia. Zwycięzca licytacji otrzyma nie tylko autentyczną gitarę, ale również fotografie przedstawiające Frehleya z ikonicznym instrumentem. Gitara stanowi ważny element historii ostatniej trasy KISS i jest niezwykle cenna dla fanów zespołu.

Dziedzictwo Ace’a Frehleya

Ace Frehley zmarł 16 października w Morristown w stanie New Jersey w wieku 74 lat, po upadku w swoim domu. Jego śmierć została uznana za wypadek po przeprowadzeniu badania lekarskiego. Frehley był współzałożycielem KISS i uznawany za gitarzystę o ogromnym wpływie na muzykę rockową oraz charakterystyczną sceniczną prezencję.

Hołd dla Spacemana

15 listopada pozostali członkowie KISS oddali hołd Frehleya podczas pierwszego po zakończeniu tras koncertowych show. Publiczność otrzymała elektryczne świece, a Paul Stanley poprosił fanów, aby je podnieśli i poświęcili chwilę na wspomnienie Ace’a – osoby, która była fundamentem zespołu. Wydarzenie przypomniało o nieprzemijającym dziedzictwie gitarzysty i jego wpływie na muzykę rockową.

Historyczne znaczenie gitary „smoker”

Gitara „smoker” zadebiutowała po raz pierwszy w 1975 roku, a różne jej wersje towarzyszyły Frehleya przez całą karierę. Wersja wystawiona na aukcji oddaje energię ostatniej trasy koncertowej KISS i jest zarówno cennym kolekcjonerskim przedmiotem, jak i symbolem historii rocka. Fani i kolekcjonerzy mają teraz szansę zdobyć kawałek muzycznej legendy.