Igor Herbut ogłasza trasę koncertową „GRECHUTA HERBUTA” – hołd dla Marka Grechuty w nowoczesnym wydaniu

Po bardzo udanym projekcie specjalnym przygotowanym na tegoroczne Męskie Granie, Igor Herbut ogłasza trasę koncertową „GRECHUTA HERBUTA” – artystyczną podróż śladami Marka Grechuty, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym brzmieniem, a poezja z emocjonalnym, autorskim podejściem.

Igor Herbut – artysta słuchający sercem

Igor Herbut to jeden z najbardziej autentycznych i wrażliwych głosów polskiej sceny muzycznej. Kompozytor, autor tekstów i wokalista łączy w swojej twórczości głęboki liryzm, emocjonalną odwagę oraz artystyczny perfekcjonizm.

Jego solowe projekty, w tym wysoko oceniany album „Chrust”, pokazują, że Herbut potrafi tworzyć muzykę nie tylko piękną brzmieniowo, ale także poruszającą i skłaniającą do refleksji. Jak sam podkreśla:

„W muzyce najistotniejsze jest dla mnie, by być szczerym. Nie szukam efektu, tylko spotkania – z sobą samym i z ludźmi”.

Takie podejście znalazło odzwierciedlenie w projekcie „Grechuta Herbuta”, będącym nie tylko reinterpretacją twórczości Marka Grechuty, ale też dialogiem artysty z jego muzyką i własnym doświadczeniem.

„GRECHUTA HERBUTA” – klasyka i nowoczesność w harmonii

Projekt zadebiutował podczas tegorocznego Męskiego Grania, zdobywając entuzjastyczne recenzje i uznanie publiczności. Igor Herbut wraz z zespołem interpretuje ponadczasowe utwory Marka Grechuty, nadając im świeże, emocjonalne brzmienie, przy jednoczesnym zachowaniu ich poetyckiej głębi i duchowego kolorytu.

Podczas koncertów usłyszeć będzie można takie klasyki jak:

„Dni, których nie znamy”

„Korowód”

„Świecie nasz”

„Ocalić od zapomnienia”

Aranżacje Herbuta łączą subtelne fortepianowe harmonie, kwartet smyczkowy i wysmakowaną instrumentalną ekwilibrystykę z delikatnie unowocześnionymi elementami, tworząc wyjątkowe doświadczenie muzyczne.

Cel projektu – połączenie pokoleń i emocji

Jak podkreśla Igor Herbut:

„To muzyka, która uczy nas zatrzymać się, zrozumieć i poczuć więcej. Chciałbym, żeby ludzie wyszli z tego koncertu z poczuciem, że te piosenki nadal żyją – w nas”.

Trasa „GRECHUTA HERBUTA” to nie tylko hołd dla legendy polskiej muzyki, ale także okazja do wspólnego przeżywania emocji i spotkania z poezją Grechuty w nowoczesnym, autorskim wydaniu.

Terminy i miejsca koncertów „GRECHUTA HERBUTA”

Trasa rozpocznie się wiosną 2026 roku i obejmie największe miasta w Polsce. Każdy koncert to wyjątkowe spotkanie z muzyką, słowem i emocją. Bilety są już dostępne w sprzedaży na eBilet.

Harmonogram koncertów:

01.03.2026 – Szczecin | Filharmonia Szczecin

21.03.2026 – Katowice | NOSPR

22.03.2026 – Wrocław | NFM

23.03.2026 – Warszawa | Teatr Muzyczny Roma

30.03.2026 – Gdańsk | Filharmonia Bałtycka

11.04.2026 – Kraków | ICE Kraków

12.04.2026 – Lublin | CSK

25.04.2026 – Bielsko-Biała | Cavatina Hall

26.04.2026 – Łódź | Wytwórnia

27.04.2026 – Toruń | CKK Jordanki

Organizatorami trasy są LAS Management oraz Ladidadi.