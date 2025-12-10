Iga Świątek zaskoczyła Marylę Rodowicz i pojawiła się na jej 80. urodzinach

Maryla Rodowicz, legenda polskiej sceny muzycznej, przeżyła niezwykłą niespodziankę w dniu swoich 80. urodzin. Do jej domu zawitała sama Iga Świątek w towarzystwie Darii Abramowicz, przynosząc prezent, który natychmiast stał się jedną z najcenniejszych pamiątek artystki.

Stałam jak słup soli – reakcja Maryli Rodowicz

Jak przyznała piosenkarka w mediach społecznościowych:



„Jeszcze nie wierzę, co się stało. Odwiedziła mnie Iga Świątek z Darią Abramowicz. Stałam jak słup soli, nie mogłam wydukać dwóch zdań.”

Tak rozpoczął się jeden z najbardziej emocjonujących wieczorów urodzinowych w jej życiu.

Wyjątkowy prezent od Igi Świątek – rakieta tenisowa

Największym zaskoczeniem była biała rakieta tenisowa, której Iga używała jeszcze tego samego dnia. Maryla Rodowicz przyjęła prezent z ogromnym wzruszeniem i humorem:



„Ta sama Iga, dla której zarywam noce, do której krzyczę do telewizora: koncentracja!”

Kot Maryli Rodowicz nie odstępował Igi

Zabawna scena towarzyszyła również wizytacji domowego pupila Maryli. Zwykle niezależny syberyjski kot położył się przy Idze i nie odstępował jej przez całą wizytę. Maryla skomentowała to słowami:



„To nie jest u niego normalne, ale kto koty zrozumie.”

Maryla Rodowicz i jej miłość do tenisa

Reakcja artystki nie dziwi fanów – Maryla Rodowicz jest zapaloną miłośniczką tenisa od czasów młodości, kiedy to podczas wakacji w Bułgarii postanowiła spróbować gry na korcie. Od tego czasu niemal wszędzie zabierała rakietę i z pasją oglądała mecze zawodowych tenisistów.