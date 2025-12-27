CGM

Ice Spice przyznała, że  „Nigdy nie było prawdziwego beefu z Latto”

Fani i media tworzyli napięcie

2025.12.27

Ice Spice zabrała głos w sprawie rzekomego konfliktu z koleżanką po fachu, Latto. W rozmowie w programie „Watch What Happens Live with Andy Cohen” artystka przyznała, że między nimi nigdy nie było prawdziwego beefu.

„Nie było żadnego prawdziwego konfliktu”

Ice Spice odpowiedziała na pytania fanów dotyczące współpracy przy singlu i teledysku do utworu „Gyatt”. Artystka przyznała:

„Co sprawiło, że chciałam zakończyć to nieporozumienie? Szczerze mówiąc, to nie był prawdziwy beef. Cały teledysk był niesamowitą zabawą. Wszyscy żartowaliśmy przez cały czas, aż mój menedżer mówił: 'Czy możecie już skończyć? Spieszcie się.’ To było naprawdę fajne. Pozdrawiam Latto.”

Fani i media tworzyli napięcie

Przez ostatnie dwa lata media i fani rozdmuchiwali temat rzekomego konfliktu między raperkami. Niektórzy sądzą, że Ice Spice pokłóciła się z Nicki Minaj, co doprowadziło do pojednania z Latto, inni zaś uważają, że wszystko było elementem strategii promocyjnej lub wynikiem napięć między fanbase’ami, a nie osobistych animozji.

Współpraca i wsparcie w branży

Obecnie Ice Spice i Latto utrzymują dobre relacje. Nie obserwujemy już wzajemnych aluzji w social mediach ani w muzyce. Artystki pozostają w przyjaznych stosunkach, wspierają się w branży i łączą siły przy okazji nowych projektów.

Latto wcześniej również wspominała Ice Spice podczas swojej wizyty w programie Watch What Happens Live, przyznając, że współpraca nad „Gyatt” była efektem miesięcy rozmów i organizowania wspólnej sesji nagraniowej. Choć przyszłe kolaboracje nie są jeszcze zaplanowane, obie raperki dają do zrozumienia, że kolejne wspólne projekty są możliwe.

