Ice Spice pokazała ogromny kolczyk w języku za 50 tysięcy dolarów. Fani zachwyceni, dentyści ostrzegają

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Ice Spice ponownie przyciągnęła uwagę internautów swoim odważnym wizerunkiem. Amerykańska raperka zaprezentowała w mediach społecznościowych ogromny kolczyk w języku ozdobiony diamentowym elementem. Podczas gdy fani komentują jej nową biżuterię, specjaliści zwracają uwagę na możliwe konsekwencje zdrowotne takiej ozdoby.

Ice Spice pochwaliła się luksusowym kolczykiem

26-letnia raperka z Bronksu opublikowała na Instagramie relację, na której pokazała masywny kolczyk w języku. Nietypowa ozdoba szybko stała się tematem dyskusji wśród fanów, którzy komentowali jej ekstrawagancki styl.

Ice Spice od początku kariery słynie z odważnych modowych wyborów i zamiłowania do wyrazistej biżuterii. Nowy kolczyk idealnie wpisuje się w jej charakterystyczny wizerunek.

Fani komentują nowy wygląd raperki

Zdjęcia Ice Spice z nową ozdobą pojawiły się w czasie, gdy artystka była już obecna w medialnych doniesieniach. Niedawno zwróciła na siebie uwagę podczas imprezy White Party organizowanej przez Michaela Rubina w Hamptons.

W internecie pojawiły się zdjęcia sugerujące bliską rozmowę raperki z aktorem Tobeyem Maguire’em, jednak przedstawiciel Ice Spice szybko wyjaśnił, że oboje jedynie rozmawiali.

Artystka była także jedną z wielu osób zaproszonych na ślub Taylor Swift i Travisa Kelce’a, który odbył się w Madison Square Garden.

Dentyści ostrzegają przed dużymi kolczykami w języku

Choć duże kolczyki w języku mogą być efektownym elementem stylizacji, dentyści od lat zwracają uwagę na potencjalne zagrożenia związane z ich noszeniem.

Masywna biżuteria może zwiększać ryzyko uszkodzenia szkliwa, pęknięć zębów oraz podrażnienia dziąseł. Stały kontakt metalu z powierzchnią zębów może prowadzić także do problemów z jamą ustną.

Specjaliści wskazują również, że duże ozdoby mogą utrudniać naturalne ruchy języka, wpływać na komfort mówienia oraz powodować obrzęk.

Ice Spice znana z efektownej biżuterii

Nowy kolczyk nie jest pierwszym luksusowym dodatkiem, którym Ice Spice wzbudziła zainteresowanie. Raperka wcześniej prezentowała między innymi imponujące naszyjniki z diamentami.

Podczas współpracy z marką Dunkin’ otrzymała łańcuch z diamentami o wartości określanej na 80 karatów. Pojawiła się również z wyjątkową biżuterią stworzoną na zamówienie przez Playboi Cartiego podczas Super Bowl LVIII.