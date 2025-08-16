Szukaj
HST wydaje jedną płytę na dekadę i wygląda na to, że to właśnie ten czas

Artysta rusza z promocją nowego materiału.

2025.08.16

Świetne wieści dla fanów HST. 11 lat po premierze „Snu koszmarnego” artysta zapowiedział właśnie nowe wydawnictwo.

Siemano ludziska. Prezentuję wam okładkę HST „Pain into Power, część 1”. We wrześniu pierwszy klip. Polska. Górny Śląsk. Jadymy, to nie plotka – czytamy na facebookowym profilu śląskiego rapera.

Jedna płyta na dekadę

„Pain into Power, część 1” będzie trzecią płytą HST. Artysta debiutował w 2002 r. krążkiem „Masy ludu. Na językach”, na którym gościnnie pojawili się m.in. Fokus, Gutek i Pih. Na drugim albumie, wspomnianym „Śnie koszmarnym”, artysta gościł Abradaba i Jokę.

Póki co nie wiemy, czy artysta zdecyduje się wydać krążek własnym sumptem, czy też możemy spodziewać się, że płyta ukaże się nakładem któregoś z rodzimych labeli.

