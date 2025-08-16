HST wydaje jedną płytę na dekadę i wygląda na to, że to właśnie ten czas

Świetne wieści dla fanów HST. 11 lat po premierze „Snu koszmarnego” artysta zapowiedział właśnie nowe wydawnictwo.

– Siemano ludziska. Prezentuję wam okładkę HST „Pain into Power, część 1”. We wrześniu pierwszy klip. Polska. Górny Śląsk. Jadymy, to nie plotka – czytamy na facebookowym profilu śląskiego rapera.

Jedna płyta na dekadę

„Pain into Power, część 1” będzie trzecią płytą HST. Artysta debiutował w 2002 r. krążkiem „Masy ludu. Na językach”, na którym gościnnie pojawili się m.in. Fokus, Gutek i Pih. Na drugim albumie, wspomnianym „Śnie koszmarnym”, artysta gościł Abradaba i Jokę.

Póki co nie wiemy, czy artysta zdecyduje się wydać krążek własnym sumptem, czy też możemy spodziewać się, że płyta ukaże się nakładem któregoś z rodzimych labeli.